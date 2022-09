A scuola di teatro: al via a Venezia i laboratori di recitazione per bambini e ragazzi

I segreti per calcare un palcoscenico. Sono già aperte le iscrizioni al corso di recitazione per bambini e ragazzi del Teatro A l'Avogaria di Venezia. Il workshop teatrale, in collaborazione con il laboratorio Falier di Tema Cultura, si terrà a partire dal 26 settembre prossimo (primo incontro gratuito alle ore 16.30) tutti i lunedì fino a maggio 2023. Laboratorio da 6 a 10 anni dalle 16.30 alle 18, per ragazzi da 11 a 16 anni dalle 18 alle 19.30.

Corsi di recitazione per bambini e ragazzi

La preparazione affronterà le nozioni fondamentali di tecnica teatrale, dalla lettura guidata e comprensione di un testo alla coscienza dello spazio scenico, dall’uso e controllo della voce agli elementi basi di dizione passando per il movimento scenico e l’espressione corporea. Uno studio che si pone come spazio aperto per sperimentare nuove possibilità comunicative ed allo stesso tempo sviluppare creatività e fantasia. L’occasione per superare anche ritrosie ed incertezze espressive e migliorare la motivazione individuale e l’autostima.

Il corso, in programma ogni lunedi, escluse le festività, sarà tenuto dalla regista e autrice di testi teatrali, Giovanna Cordova, organizzatrice di laboratori filmici per ragazzi. Il laboratorio si concluderà con la messa in scena di uno spettacolo.