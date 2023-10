Millemondi, la rassegna teatrale per famiglie di Mira e Mirano

Nasce “Millemondi - La rassegna di Mira e Mirano con le famiglie”, il progetto culturale teatrale dedicato alle giovani generazioni che i due Comuni, per la prima volta congiuntamente, promuovono nei rispettivi teatri: Villa dei Leoni a Mira e il teatro di Mirano. Curata da La Piccionaia, la rassegna raccoglie la lunga e consolidata tradizione delle due storiche rassegne teatrali dedicate all’infanzia (“Domeniche a Teatro” e “Famiglie a Teatro”). A sostenerla sono la Regione del Veneto, il Ministero della cultura e Banca Annia.

Il programma di Millemondi prevede otto titoli da novembre 2023 ad aprile 2024 in altrettante domeniche per le bambine e i bambini a partire dai 3 anni d’età, e vedrà susseguirsi sui due palcoscenici il meglio del teatro per l’infanzia italiano. Ma le novità non si esauriscono qui: a Mira l’offerta si amplia con due ulteriori spettacoli gratuiti a tema natalizio, a Mirano invece si sostanzia nell’attivazione di due laboratori teatrali per bambine e bambini, uno annuale e uno legato specificamente agli spettacoli in cartellone.

L'iniziativa è presentata dai sindaci di Mira e Mirano, Marco Dori e Tiziano Baggio, con i rispettivi assessori alla cultura, Albino Pesce e Maria Francesca Di Raimondo: «Quest’anno abbiamo voluto “unire le forze culturali” di due territori a forte tradizione teatrale per disseminare emozioni e cultura. Unione, visione condivisa, comunanza di intenti tra le due Amministrazioni, per una cultura sempre più diffusa: questo è l’obiettivo che ci prefiggiamo per poterci emozionare assieme grazie alla magia del teatro».

«Per sognare, e per crescere rimanendo sognanti, un mondo solo non basta - commenta Carlo Presotto, presidente de La Piccionaia -. In tanti anni di lavoro per e con le nuove generazioni lo abbiamo imparato bene: tutto cambia, se si cambia prospettiva di osservazione; tutto diventa molteplice, se si mette in moto la fantasia. Millemondi vuole essere questo: aprire la porta alle infinite possibilità nel momento in cui, seduti in platea nel buio della sala accendiamo il meccanismo dell’immaginazione».

La rassegna

Curata da Nina Zanotelli, la rassegna si aprirà domenica 19 novembre al Teatro Villa dei Leoni di Mira con FRATELLI IN FUGA di Santi Briganti: l’avventura di Lorenzo detto Lollo e di suo fratello Michele detto Michi, affetto da sindrome autistica. Lollo e Michi scappano, ma da chi e da cosa scappano? Certo c’è un motivo, una causa scatenante che li fa fuggire, ma forse c’è anche altro.

Domenica 26 novembre al Teatro di Mirano andrà in scena la nuova produzione firmata Piccionaia, ALE E I BOSCHI: dai libri di Daniele Zovi, un’avventura nel bosco, uno scambio di sguardi tra un umano ed un animale selvatico, che si sviluppa lungo le quattro stagioni.

Domenica 28 gennaio, a Mirano, Fontemaggiore presenta IN BOCCA AL LUPO, la storia di un cacciatore e di suo figlio Michele. Michele partirà alla ricerca della mamma e il cacciatore alla ricerca del figlio scomparso, una culla e un fucile persi nel bosco.

Domenica 4 febbraio al Teatro Villa dei Leoni di Mira Giallo Mare Minimal Teatro porta in scena TRAME SU MISURA vol.2, due storie diverse per dinamica narrativa e scelte compositive ma legate intimamente dallo stesso filo tematico: il rapporto, straordinario, fra nonni e nipoti.

Domenica 18 febbraio si torna al Teatro di Mirano con Drammatico Vegetale e il suo SOGNI. Arlecchino e la bambina dei fiammiferi. Lo spettacolo ripercorre sinteticamente alcuni temi classici della letteratura per l'infanzia, associandoli ad ambienti visivi costruiti attraverso citazioni dall'arte figurativa.

Domenica 10 marzo, al Teatro Villa dei Leoni, è la volta di Teatro Perdavvero con I MUSICANTI DI BREMA: un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senz’unghie e un gallo con un’ala rotta, rifiutati dai padroni per via dei loro “difetti”, invece di abbattersi di fronte alla delusione, decidono di cambiare il proprio destino.

Domenica 24 marzo, al Teatro di Mirano, Eccentrici Daddarò presenta A PESCA DI EMOZIONI: uno spettacolo semplice e “leggero come i palloncini” per trattare il tema centrale nell’infanzia dell’identificazione e del riconoscimento delle emozioni, utilizzando un linguaggio che appartiene al loro mondo, quello dei colori.

La rassegna si chiude domenica 7 aprile al Teatro Villa dei Leoni con LA BELLA ADDORMENTATA di Gianni Franceschini Performing Arts: gli avvenimenti che accompagnano la fanciulla che si addormenta e poi si sveglia e vive una nuova realtà diventano un esempio per tutti, specialmente per chi è in un’età di sviluppo, di cambiamento, di scoperta e portano verso una esperienza migliore.

Gli spettacoli iniziano a Mira alle 16 e a Mirano alle ore 15.30.

Natale a teatro a Villa dei Leoni

Al Teatro Villa dei Leoni di Mira sono in programma due ulteriori titoli natalizi, gratuiti e su prenotazione, ai quali gli abbonati e i possessori di carnet di Millemondi potranno accedere con diritto di prelazione.

Mercoledì 26 dicembre, alle ore 17, Teatro Telaio presenta ABC DEL NATALE: l’occasione per tornare alle basi, per spiegare tutto daccapo, giocando con le parole e trovando modi originali e divertenti per far conoscere tutto, o quasi, di quel gran mistero. Partendo dalle cose più semplici, dall’ABC, per costruire, assieme, un alfabeto del Natale.

Sabato 6 gennaio, alle ore 17, la Compagnia Gianni Franceschini Performing Arts mette in scena LA NOTTE DEI REGALI: “Gastaldo” è il vecchietto che, nella tradizione popolare veneta, conduce il carrettino dei regali di Santa Lucia e raccoglie i doni della Befana, a volte di San Nicola o Babbo Natale e anche dei Re Magi. Ormai anziano, racconta la sua esperienza “centennale” a fianco dei portatori di regali nell’inverno di ogni anno rivivendola e condividendola con i piccoli spettatori.

Laboratori al teatro di Mirano

Emersi come esigenza di bambini e famiglie dal percorso esperienziale “A Misura di Bambino”, svoltosi nel corso della scorsa stagione al Teatro di Mirano con lo scopo di immaginare nuovi modi di fruire dello spazio teatrale, i laboratori di teatro ZÀH-PO’-TÈ! e Millemondi LAB accoglieranno al Teatro di Mirano le bambine e i bambini in due distinti percorsi.

ZÀH-PO’-TÈ! è il nuovo laboratorio annuale dedicato alla fascia d’età della scuola primaria; condotto da Julio Escamilla, attore e formatore de La Piccionaia, si svolgerà il sabato mattina dalle 10 alle 11 al Teatro di Mirano a partire dal 21 ottobre e proseguirà fino a maggio, quando i partecipanti saranno impegnati nella restituzione pubblica ai genitori del percorso svolto. Le iscrizioni sono già in corso.

Millemondi LAB è invece un percorso di quattro appuntamenti legati agli spettacoli in scena a Mirano: nei sabati mattina antecedenti o successivi agli spettacoli (2 dicembre, 27 gennaio,17 febbraio, 23 marzo dalle 11.30 alle 12.30) le bambine e i bambini avranno modo di approfondire tematiche, tecniche e storie che la rassegna Millemondi offre al pubblico. Gli abbonati di Millemondi avranno diritto ad un biglietto a prezzo dedicato per Millemondi LAB (5 euro invece di 8).

Tutte le informazioni sugli spettacoli, i biglietti e gli abbonamenti sono disponibili nei siti www.miranoteatro.it e www.teatrovilladeileonimira.it.