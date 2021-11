Kanu della Compagnia Piccoli Idilli al teatro Momo

Domenica 14 novembre, al Teatro Momo di Mestre, alle 16.30, va in scena Kanu della Compagnia Piccoli Idilli, terzo appuntamento della Stagione Domenica a Teatro dedicata ai bambini e alle loro famiglie.

Kanu, amore in lingua bambarà, è la trasposizione teatrale di un racconto, ricordo dei cantastorie d'Africa, custodi delle tradizioni orali e depositari della memoria di intere civiltà. Originale, brillante, con tratti di fine umorismo e paradossale comicità è pervaso da un immaginario simbolico legato a una cultura antica e misteriosa dove il destino dell'uomo si compie in simbiosi con le forze della natura e il potere occulto della parola. La Stagione Domenica a Teatro è organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven.