Teatro Momo presenta il laboratorio per bambini "Casa tra mondo interno ed esterno"

Dopo un positivo riscontro ai tre appuntamenti del Laboratorio Gioco al teatro 2021, aperto ai bambini dai 6 ai 10 anni e alle loro famiglie svoltosi al Teatro Momo tra novembre e dicembre, il Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven propone un nuovo laboratorio teatrale dal titolo "Casa tra mondo interno ed esterno", sempre a cura di Pippo Gentile e dedicato alla stessa fascia d’età.

L’obiettivo del laboratorio è quello di mettere al centro del lavoro di gruppo il luogo in cui si cresce, si apprende, si tessono affetti e relazioni. I bambini avranno modo di sviluppare la creatività e la conoscenza dei propri mezzi espressivi, l’autodisciplina e l’autostima. Per i partecipanti il metodo di lavoro sarà il gioco mentre il luogo privilegiato della sperimentazione sarà il corpo. 14 incontri tra gennaio e maggio 2022, il martedì pomeriggio, più 4 incontri in cui i bambini si metteranno in gioco con un genitore, il sabato pomeriggio a cadenza mensile. Restituzione finale: sabato 7 maggio 2022. Accesso con Green pass.