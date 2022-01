Laboratorio in tre appuntamenti "A pesca di sogni"

Dalle 16 alle 18. Sabato 6 marzo in scena in "Con viva voce. Storia di Ivan e il lupo grigio" alle 16.30

Quando Dal 05/02/2022 al 06/03/2022 Dalle 16 alle 18. Sabato 6 marzo in scena in "Con viva voce. Storia di Ivan e il lupo grigio" alle 16.30

Da febbraio al Teatrino Groggia del Settore Cultura del Comune di Venezia, La Piccionaia, Centro di Produzione Teatrale propone un laboratorio in tre appuntamenti per i bambini dai 4 ai 6 anni per il cartellone “A pesca di sogni”.

OplàLab, a cura di Aurora Candelli, si svolgerà sabato 5 e 19 febbraio e sabato 5 marzo dalle ore 16 alle 18, ultimi posti ancora disponibili. Il laboratorio, attraverso un approccio ludico, realizzerà un percorso di conoscenza e di sviluppo delle potenzialità individuali e delle capacità di comunicazione, relazione, espressione e creatività. Per i bambini il clima sarà non competitivo e collaborativo, l’atmosfera accogliente e l’apporto di ciascuno verrà valorizzato. Alla fine del percorso è prevista una restituzione finale per i genitori.

Domenica 6 febbraio alle 16.30 Bruno Cappagli sarà in scena in "Con viva voce. Storia di Ivan e il lupo grigio", dello stesso Cappagli e di Guido Castiglia, luci di Andrea Aristidi e costumi di Tanja Eick, con le scenografie di Valeria Valenza e Fabio Galanti. Il racconto dal vivo non trasmette soltanto una storia, ma diventa relazione affettiva, trasformandosi in un dono prezioso. La storia de Il principe Ivan e il lupo grigio è una fiaba popolare russa presente nella raccolta di Aleksandr N. Afanasjev, una storia di cavalieri, uccelli di fuoco, cavalli d’oro, lupi e principesse.

Nella narrazione, fatta di bivi, il desiderio e la curiosità spingono a fare delle scelte e a commettere degli errori, che condizionano il percorso ma, allo stesso tempo, aiutano a crescere, come racconta l'autore: "la bisnonna del mio nonno era russa e raccontava sempre una storia al nonno del mio nonno, che a sua volta la raccontava alla mamma del mio nonno, fino ad arrivare a mio nonno, e poi a me. Io ho sempre ascoltato quella storia, sin da piccolo. Credo di essere diventato attore proprio allora, per poterla raccontare a mia volta”.