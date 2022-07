La nuova stagione del Teatro Momo guarda anche ai bambini fino ai 3 anni

Il Teatro Momo di Mestre riapre le porte a novembre con la 28ª edizione di Domenica a Teatro, la stagione di teatro per bambini, organizzata dal settore Cultura del Comune di Venezia con la collaborazione di Arteven, diventata un punto di riferimento per l’intera area metropolitana che propone un ricco calendario di spettacoli concepiti per l’infanzia. La manifestazione, quest’anno, è caratterizzata da importanti novità, la prima delle quali è l’inserimento degli spettacoli per la fascia dei piccolissimi da 0 ai 3 anni, in doppia replica, alle 11 e alle 16.30, che vedranno genitore e bimbo insieme sul palcoscenico per assistere e condividere le prime esperienze teatrali.

Ad anticipare la stagione, il prossimo 17 settembre, la seconda delle novità, la Parata Carosello del Teatro Due Mondi, uno spettacolo di strada "tout public" con i personaggi della fiaba I Musicanti di Brema che partirà dalla Piazza Ferretto, attraverso il centro della città, fino ad accompagnare, grandi e piccini, al teatro Momo per una festa con gli artisti.

Momo, il programma della nuova stagione

L’ormai consolidato percorso dedicato alla fascia dai 4 ai 10 anni aprirà la Stagione con uno spettacolo che integra narrazione e teatro per ragazzi con la danza verticale; si tratta di Favola, una co-produzione Ullallà Teatro e VerticalWaves, per parlare delle fiabe che non hanno tempo. Si prosegue il 4 dicembre con la storia di Cipì, forse il libro più conosciuto e letto del maestro Mario Lodi, una co-produzione del Teatro Evento e Zaches Teatro.

In attesa del Natale, il 18 dicembre, sarà la volta dello spettacolo Gli omini rossi e Babbo Natale della Compagnia Teatrale Mattioli, il racconto di una buffa e pasticciona aspirante cantante che cercherà di raccontare ai bambini com’è nata la leggenda di Babbo Natale. Per il nuovo anno, il 22 gennaio, la stagione Domenica a teatro prosegue con la fiaba La Regina delle nevi della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro con luci, disegni di scena e scelte musicali che affascineranno i giovani spettatori. Il 5 febbraio, sul palco del teatro Momo, la Compagnia CSS di Udine presenta un’altra fiaba ben conosciuta: Il tenace soldatino di piombo, uno spettacolo per tornare in quella stanza dei giochi che ognuno di noi adulti continua a sognare.

A marzo la terza delle novità della 28^ edizione, lo spettacolo in lingua inglese, in doppia replica alle 15,00 e alle 16.30, Romeo is blue and Juliet is Yellow del Teatro del Buratto - Charioteer Theatre che racconterà la storia dei due giovani amanti, alternando la lingua inglese all’italiano. Ultimo titolo in cartellone, Il brutto anatroccolo della Compagnia Tpo in co-produzione con il Teatro Metastasio di Prato, che affronta il tema della diversità. Sul palco un impianto scenografico suggestivo e contemporaneo.

Per i piccolissimi, la prima proposta è a novembre con il Teatro Koreja e lo spettacolo LàQua: è il suono del canto che riecheggia nella pancia della mamma, un piccolo inno alla vita, all’acqua che l’accompagna. A gennaio la compagnia La Baracca propone Una storia sottosopra, uno spettacolo che diventerà presto un viaggio pieno di scoperte e stupori, una continua trasformazione visiva in un’atmosfera sospesa nel tempo. A febbraio, ultimo titolo della proposta per i piccolissimi, Chiaro di terra di TamTeatroMusica, un’occasione per parlare della natura che ci circonda e del nostro caro pianeta.

Come da tradizione anche quest’anno, durante le festività natalizie, si segnala al Teatro Toniolo il consueto appuntamento, fuori abbonamento, con uno spettacolo dedicato all’infanzia; il giorno dell’ Epifania andrà in scena lo spettacolo Scarpette Rotte scritto e diretto da Emma Dante con una produzione Ert/Teatro Nazionale Fondazione Trg Onlus.

«Torna il teatro per le famiglie, per i bambini e per quanti hanno voglia, nelle domeniche della prossima stagione, di stare assieme e godersi un cartellone di spettacoli che si preannuncia molto interessante e particolarmente attenta al coinvolgimento dei più piccoli. - dichiara il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - I complimenti vanno quindi al Settore Cultura del Comune di Venezia e a tutti coloro che hanno collaborato per organizzare questa 28a Stagione teatrale che non solo conferma la volontà di portare avanti un'esperienza ormai consolidata da decenni ma soprattutto di sostenere la cultura e il teatro dopo i duri anni della pandemia».