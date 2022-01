"La nostra maestra è un Troll" a Mirano

I biglietti sono in vendita al costo di 6 euro intero, 5 euro under 14 e convenzionati, biglietto sostenitore 15 euro. Scegliendo il biglietto sostenitore si riceverà in cambio l’illustrazione d’autore di Marta Bianchi, vincitrice del concorso /e.mò.ti.con/ illustra l’emozione 2020 che contraddistingue la rassegna “Domeniche a Teatro”. Biglietti disponibili on line su www.miranoteatro.it e presso la biglietteria del teatro giovedì dalle 12 alle 14, il giorno di spettacolo dalle 14.30.

Alice e Teo inventano una diavoleria dopo l’altra per fare impazzire la loro maestra, che alla fine è costretta a licenziarsi; arriva allora a scuola un nuovo direttore: un Troll. Nuovo appuntamento con “Domeniche a Teatro 2021/2022” al Teatro di Mirano: domenica 23 gennaio alle 15.30 Fontemaggiore e Accademia Perduta Romagna Teatri presentano “LA NOSTRA MAESTRA È UN TROLL”.

Per assicurarsi il posto in sala evitando le code in biglietteria, è possibile acquistare il proprio posto on line dal nuovo sito del teatro: fresco di una nuova veste grafica e una nuova distribuzione dei contenuti per una maggior fruibilità, il nuovo sito www.miranoteatro.it permette inoltre – novità - la possibilità di prenotare gli spettacoli di Domeniche a Teatro. La prenotazione e l’acquisto on line sono caldamente consigliati per evitare assembramenti il giorno di spettacolo. “LA NOSTRA MAESTRA È UN TROLL” è uno spettacolo di Sandro Mabellini, su testo di Dennis Kelly tradotto da Monica Nappo. In scena, Liliana Benini e Edoardo Chiabolotti. Il troll che arriva a scuola di Alice e Teo è spietato: costringe i bambini a lavorare tutto il giorno in una miniera d’oro; non appena un bambino fa una cattiva azione, viene mangiato dal Troll. Alice e Teo cercano allora di ribellarsi, ma nessun adulto sembra prendere sul serio la loro angoscia. Scrive la compagnia: “Dennis Kelly ha scritto il testo ispirandosi a Roald Dahl. È una storia che cerca di risparmiare ai bambini la cruda realtà senza per questo trarli in inganno.

Se la realtà porta alla finzione, la finzione permette una migliore comprensione della realtà. Dietro il racconto della scuola, c’è la realtà che incombe: la rappresentazione “Trollifica” di una dittatura, lo sfruttamento del lavoro minorile, la consapevolezza di cos’è l’ingiustizia, il concetto di capro espiatorio, in particolare la figura del barbaro, nel senso etimologico, che non parla la nostra lingua, che non viene compreso e che viene escluso dalla società. Il testo è lo sguardo di due bambini su una realtà complessa”. Lo spettacolo è indicato dai 6 anni di età.

L’accesso agli spazi avverrà secondo il vigente protocollo anticontagio COVID 19 con obbligo di CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA (SUPER GREEN PASS) a partire dai 12 anni di età e MASCHERINA FFP2 a partire dai 6 anni di età. È preferibile il Super Green Pass digitale rispetto al cartaceo, perché consente una lettura più veloce. Per agevolare le procedure di ingresso il pubblico è invitato a presentarsi a teatro con almeno mezz’ora di anticipo.