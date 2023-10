Al via la stagione teatrale di Jesolo con Massini, Pannofino e Drusilla Foer

Ai nastri di partenza "Verso nuove stagioni 2023/2024", nuova stagione di spettacoli del Teatro Vivaldi di Jesolo promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Arteven. Saranno in tutto nove gli appuntamenti di prosa e danza, con nomi di spicco del panorama italiano e internazionale, in programma da novembre a marzo 2024.

Teatro a Jesolo: tutti gli spettacoli

Si parte mercoledì 15 novembre con Stefano Fresi, Toni Fornari ed Emanuela Fresi in Cetra...una volta, un viaggio tra passato e presente, tra malinconia e risate, con canzoni, sketch, parodie musicali, gag leggerezza e divertimento sulla scia magica di un quartetto diventato leggenda. Domenica 3 dicembre sarà quindi la volta degli Oblivion con lo spettacolo Tuttorial. Guida contromano alla contemporaneità, uno spettacolo dedicato alle tendenze musicali del momento, serie tv più blasonate, fino ad arrivare alla satira di costume, alla politica e all’attualità.

La grande danza internazionale approda al teatro jesolano giovedì 14 dicembre con la Compagnia Opus Ballet, in Callas Callas Callas, un omaggio alla grande Maria Callas, un "trittico" in cui i coreografi portano in scena un diverso aspetto della vita e dell'opera della grandissima soprano di origini greche. Inaugura invece il nuovo anno teatrale, martedì 23 gennaio, Stefano Massini in Alfabeto delle emozioni, un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci.

Mercoledì 31 gennaio è la volta di Pantakin da Venezia e Theama Teatro insieme nello spettacolo Il primo servitore, nel quale è narrata la storia di come nasce il testo più conosciuto e fortunato di Carlo Goldoni, ovvero Il servitore di due padroni: un racconto che miscela la realtà e la ricerca storica con la fiction in forma di drammaturgia originale. Drusilla Foer sarà invece in scena giovedì 15 febbraio in Venere nemica, un testo teatrale ispirato alla favola di Apuleio Amore e Psiche, che rilegge il mito in modo divertente e commovente, in bilico tra tragedia e commedia.

In scena mercoledì 28 febbraio Amanda Sandrelli e Gigio Alberti in Vicini di casa, una commedia libera e provocatoria che indaga con divertita leggerezza le inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. Francesco Pannofino calcherà il palcoscenico del Vivaldi martedì 12 marzo in Chi è io?, una commedia teatrale divertente e metafisica che inscena uno show televisivo di successo in cui Leo Mayer - intellettuale, ironico pensatore, critico raffinato e sarcastico della società - si ritrova nel tritacarne trash di una ospitata in cui tutto viene fuso e mischiato. Chiude la stagione, giovedì 4 aprile, Persone naturali e strafottenti con in scena Marisa Laurito, Giancarlo Nicoletti, Giovanni Anzaldo e Livio Beshir, uno spettacolo che intreccia le storie di quattro personaggi, un appartamento e una notte di Capodanno a Napoli.