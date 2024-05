Una rassegna di sei spettacoli per omaggiare i mille volti di Eleonora Duse

La donna, l’artista, l’amica, la rivoluzionaria, la creativa, la spirituale: sono tanti i volti di Eleonora Duse che emergono da lettere, documenti, scritti e testimonianze che la riguardano. Tanti ritratti che vogliono descrivere una vera e propria icona femminile, pioniera della parità di genere nel teatro, inesauribile fonte d’ispirazione per molti artisti del ‘900 e ancora oggi un modello per intere generazioni di attori e di attrici.

Dalla collaborazione tra l’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Cini e il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale nasce "Dall’archivio alla scena", rassegna di sei spettacoli teatrali che dal 16 maggio al 14 giugno vedranno alternarsi sul palco dell’auditorium Lo Squero sull’isola di San Giorgio Maggiore nomi di spicco del panorama attoriale italiano e alcune tra le più prestigiose scuole di teatro a livello nazionale.

Sei spettacoli teatrali

La rassegna si apre giovedì 16 maggio alle 19 con "Le sue rose che considero baci. Eleonora Duse vista dagli altri", scritto e interpretato da Sonia Bergamasco, che fornirà al pubblico un ritratto di Eleonora Duse attraverso la voce di altri artisti, testimoni illustri della sua arte. Per la realizzazione dello spettacolo inedito, Bergamasco ha selezionato una serie di lettere e telegrammi di artisti, attori e amici della grande attrice per restituire, per squarci e frammenti, un ritratto al tempo stesso della donna e dell’artista.

Il secondo appuntamento della rassegna sarà per venerdì 24 maggio con "In viaggio con la Duse", una produzione della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano per la regia di Massimo Navone. Martedì 28 maggio sarà invece la volta di "S’io fossi davvero poeta. Eleonora Duse e Giovanni Papini", recital di e con Lucia Poli, nato da un lavoro di selezione di un gruppo di lettere tra la grande attrice e lo scrittore fiorentino. Giovedì 30 maggio gli allievi dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni porteranno in scena "Il baule dei mistici. Una ricerca sulla spiritualità di Eleonora Duse", mentre martedì 11 giugno "Rivoluzione Duse. Inno agli stregati" è l’omaggio che Elena Buggi tributerà alla diva grazie a un lavoro di scavo nell’archivio tra lettere e testimonianze. A chiudere la rassegna, venerdì 14 giugno "Il respiro dell’anima. Eleonora Duse rivelata da Dora Setti" che vedrà impegnati gli allievi dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano.