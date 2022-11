Riparte con slancio la stagione di prosa al Teatro di Scorzè

Ripartenza con slancio, dedicata ad adulti, bambini e famiglie, per la stagione di prosa del Teatro Elios-Aldò di Scorzè, rassegna organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune con la collaborazione di Arteven, Regione del Veneto.

«Il concerto "Strada Facendo" della Claudio Baglioni Tribute Band di domenica scorsa ci ha confermato quanto la gente avesse bisogno di tornare nei luoghi di cultura e condivisione - afferma entusiasta il sindaco di Scorzé, Nais Marcon - il teatro era traboccante di persone». Ma la vera stagione parte il 18 dicembre: sette spettacoli, tutti di domenica pomeriggio, fino a primavera. «Siamo tornati ad avere il massimo delle potenzialità per incontrarci, condividere, prendere parte a eventi fuori casa e socializzare», commenta Patrizia Boscolo, vicedirettore di Arteven.

Programma

L’apertura è prevista domenica 18 dicembre alle 17.30 con Federico Buffa che in "Rivadeandrè" amici fragili racconta dell’incontro tra il calciatore Gigi Riva, che ascolta ossessivamente Preghiera in Gennaio, e il cantautore Fabrizio De Andrè, che ha scritto quella canzone tornato dal funerale dell’amico Luigi Tenco. Il nuovo anno inizia il 15 gennaio alle 17.30 con "Anime leggere" degli eredi spirituali di Marcel Marceau, il Quartetto Dekru, che con il solo uso del corpo evocano sequenze tratte dalla quotidianità. Si prosegue il 29 gennaio alle 18 con Lella Costa ed Elia Schilton in "Le nostre anime di notte", tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf, la storia dei vedovi ultrasessantenni Addie e Louis e del loro desiderio di condividere ancora con qualcuno quell'intimità notturna fatta di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno. Dario Ballantini salirà sul palco del Teatro Elios-Aldò il 5 febbraio alle 17.30 con "Ballantini&Petrolini", in cui fa rivivere i personaggi creati dal grande comico romano nato a fine ’800. Domenica 26 febbraio alle 17.30 Angela Demattè e Andrea Chiodi presentano con Alessia Spinelli, la Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto e Ottavia Sanfilippo "Gli innamorati" di Carlo Goldoni, la storia di due giovani pressati dalle circostanze che, in preda alla gelosia, alla rabbia o alla paura, cedono all’impulso di ferirsi. Debora Caprioglio, Pino Quartullo e Gianluca Ramazzotti saranno in scena il 19 marzo alle 17.30 in "Buoni da morire", in cui di una coppia decisamente borghese si trova a riflettere sul senso della vita quando un loro vecchio compagno di classe si presenta alla loro porta il giorno di Natale decisamente alticcio. In chiusura domenica 26 marzo alle 17.30 Sergio Sgrilli, Corinna Grandi e Aristide Genovese porteranno in scena "Camera con crimini", una commedia ricca di colpi di scena e situazioni paradossali.

Quattro le domeniche dedicate agli spettacoli per famiglie, mentre le scuole torneranno ad apprezzare questa fucina di cultura già all'inizio della primavera. La vendita degli abbonamenti comincerà venerdì: prezzi inalterati grazie al contributo del Comune e di Arteven. «Dopo quelli del 2016, altri lavori sono necessari al Teatro Elios-Aldò - anticipa il sindaco - e potranno essere programmati grazie ai contributi del Pnrr».