Elio, Cristicchi e Federico Buffa tra i protagonisti della stagione teatrale di Jesolo

È al nastro di partenza "Verso nuove stagioni", la rassegna del Teatro Vivaldi di Jesolo organizzata e promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Arteven. Il cartellone consta di nove appuntamenti di prosa e danza, in programma da novembre ad aprile 2023.

Il cartellone degli spettacoli

Il sipario si alza domenica 6 novembre con Elio in Ci vuole orecchio, dove l’artista milanese canta e recita Enzo Jannacci. Ad accompagnarlo un’insolita carovana sonora alle prese con un repertorio umano e musicale sconfinato e irripetibile. Mercoledì 23 novembre Maria Amelia Monti e Marina Massironi sono in scena con Il marito invisibile, esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione. Federico Buffa approda a Jesolo martedì 6 dicembre con RivaDeAndré - Amici fragili per raccontare l’incontro tra il calciatore Gigi Riva e il cantautore Fabrizio De Andrè.

Giovedì 15 dicembre è la volta di Lodo Guenzi in Trappola per topi di Agatha Christie, in cui il regista Giorgio Gallione si misura con questo classico della letteratura teatrale impregnato di suspense ed ironia. Il nuovo anno teatrale inizia mercoledì 11 gennaio con Il fu Mattia Pascal, dove Giorgio Marchesi interpreta Mattia Pascal e Adriano Meis, accompagnato da Raffaele Toninelli al contrabbasso.

Appuntamento con la danza martedì 7 febbraio con Love Poems di MM Contemporary Dance Company, in cui sul palco si alternano le coreografie di Mauro Bigonzetti, Michele Merola e Thomas Noone. Mercoledì 22 febbraio Angela Demattè e Andrea Chiodi presentano con Alessia Spinelli, la Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto e Ottavia Sanfilippo Gli innamorati di Carlo Goldoni, la storia di due giovani pressati dalle circostanze che, in preda alla gelosia, alla rabbia o alla paura, cedono all’impulso di ferirsi contraddicendo la sbandierata profondità dei loro sentimenti.

Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio e Max Pisu saranno in scena con Pigiama per sei giovedì 9 marzo, spettacolo lieve e divertente che, in un crescendo di equivoci e risate, mostra un impietoso spaccato sulla vacuità dei rapporti personali. Chiude la stagione sabato 1 aprile Paradiso. Dalle tenebre alla luce di Simone Cristicchi, un viaggio interiore dall’oscurità alla luce attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo.

Biglietti e abbonamenti

Il costo in abbonamento per tutti gli spettacoli è di 112 euro (98 ridotto). I singoli biglietti saranno in vendita a 18 euro (16 ridotto). La prevendita è disponibile online, dal 5 novembre, su myarteven.it e vivaticket.com, presso Ridente Viaggi di via Levantina e nei punti vendita VivaTicket.