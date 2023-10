Mirano torna a teatro: sul palco anche i pluripremiati mimi ucraini Dekru

È ai nastri di partenza l'edizione 2023-2024 de "La Città a Teatro", rassegna di prosa del Teatro di Mirano promossa dal Comune di Mirano, in collaborazione con Arteven e La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale. I nuovi abbonamenti (100 euro intero, 85 ridotto) saranno in vendita dal 24 ottobre al 16 novembre.

Saranno Vanessa Gravina e Giulio Corso, il 16 novembre alle 21, ad inaugurare la nuova edizione, con Testimone d’accusa. Seguiranno Pantakin da Venezia con Il primo servitore, Giorgio Marchesi in Il fu Mattia Pascal, il quartetto di mimi ucraini Dekru con il pluripremiato Anime leggere, Babilonia Teatri in Pedigree, Eva Robin’s con Le serve, e Roberto Mercadini in La più strana delle meraviglie.

La nuova stagione, spiegano il sindaco, Tiziano Baggio, e l'assessore alle Politiche per la cultura, Maria Francesca Di Raimondo, «ha l’obiettivo di favorire un dialogo tra generazioni proprio attraverso il teatro. Il teatro come luogo di incontro e scambio di visioni, dove troviamo anche i più giovani per parlare a tutte e a tutti, in modo assolutamente trasversale. Diversi i generi, differenti gli spunti di riflessione offerti. L’obiettivo - proseguono - rimane quello di invitare la città a teatro consapevoli del fatto che non esiste linea di demarcazione netta tra attori e spettatori: approssimandoci al palco il confine sfuma e ci rendiamo protagonisti al pari dei personaggi rappresentati».