Gli spettacoli di Natale del Teatro Toniolo

Al Teatro Toniolo il Natale alza il sipario con una speciale selezione di spettacoli. Dalla danza, allo show acrobatico e alle favole. L’incanto delle coreografie e del ballo apre il cartellone di "Teatro per le Feste", realizzato dal settore Cultura del Comune di Venezia, in partnership con Arteven.

Gli spettacoli in programma per le feste

In scena venerdì 30 dicembre alle ore 21 va Coppélia, balletto in due atti di Amedeo Amodio dal racconto di E.T.A. Hoffmann Der Sandmann con la musica di Léo Delibes. Ad incantare il pubblico ci saranno i primi ballerini Anbeta Taromani e Alessandro Macario con Solisti e Corpo di Ballo Compagnia Daniele Cipriani.

Il balletto si svolge in un piccolo villaggio ungherese, in una regione boscosa nei Carpazi. In Coppélia i riferimenti a spiriti eterei, come silfidi e villi, e al soprannaturale, molto comuni nella precedente epoca romantica, lasciano spazio alle avventure, talvolta comiche, di una bambola meccanica e a briose danze di carattere. Un balletto che racconta l’autore, Amedeo Amodio: «Ciò che maggiormente mi ha affascinato nel racconto di Hoffmann è la complessità della percezione risolta in termini di immagini frammentarie, a brandelli che il racconto prima, in seguito la musica, mi suggerivano. L’idea di usare tecniche cinematografiche che rappresentassero i momenti “soggettivi” di Nataniele ha determinato come conseguenza che tutto il balletto avvenisse in un set cinematografico rendendo così più ambiguo l’uso stesso di spezzoni filmati».

Sabato 31 dicembre alle 21.30 il sipario del Toniolo si apre con lo show acrobatico, comico e musicale Black Blues Brothers, in doppia replica domenica 1 gennaio alle ore 16.30. Si saluta l’ultimo dell’anno con lo spettacolo scritto e diretto da Alexander Sunnycon Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Mohamed Salim Mwakidudu e Peter Mnyamosi Obunde.

Lo spettatore viene condotto in un elegante locale stile Cotton Club dove, seguendo le bizze di una capricciosa radio d’epoca che trasmette rhythm’n’blues, il barman e gli inservienti si trasformano in acrobati. Ogni oggetto (sedie, tavoli, appendiabiti, vasi, specchi) diventa uno strumento per evoluzioni mozzafiato con coinvolgimento costante del pubblico. Sulla travolgente colonna sonora del film di John Landis, i Black Blues Brothers fanno rivivere uno dei più grandi miti pop dei nostri tempi a colpi di piramidi umane, limbo col fuoco e salti acrobatici.

Teatro per i più piccoli nel giorno dell'Epifania, venerdì 6 gennaio, con la favola Scarpette Rotte dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Alle 16.30 il sipario si apre su una favola scritta e diretta da Emma Dante con Martina Caracappa, Davide Celona, Adriano Di Carlo, Daniela Macaluso.

Lo spettacolo si apre con un C’era una volta….quello in questo caso di una scarpetta rossa abbandonata sul ciglio della strada che aveva una speranza: ritrovare sua sorella. La scarpetta sinistra aspettava, d’estate, d’inverno, ma intanto il suo colore scoloriva e la sua pelle si rattrappiva. Un pomeriggio una macchina la schiaccia bucandole la suola. la scarpetta piange, si dispera, si sente sola, ma resiste e continua a sperare. Passano i mesi, gli anni e lei si sente come se piano piano si fondesse con l’asfalto fino a sprofondare giù nel centro della terra. Ma un giorno, durante un temporale, un fulmine spezza il ramo di un albero. Da quel ramo cade la scarpetta destra sua sorella, nuova, intatta, bellissima.

«Continuiamo a lavorare nell’ottica di offrire un’ampia scelta a tutti i cittadini, dai più piccoli ai più grandi, per queste festività natalizie - ha dichiarato il sindaco, Luigi Brugnaro - Questi spettacoli rientrano in un cartellone creato per riscoprire, a livello metropolitano, la tradizione natalizia. Il Teatro Toniolo, in questo contesto, si inserisce come punto di riferimento culturale per tutto il territorio della Città Metropolitana, offrendo spettacoli di grande livello per rendere questi giorni di festa ancora più sereni e gioiosi».

In questa pagina tutte le informazioni sugli spettacoli.