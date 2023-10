La stagione teatrale di Chioggia: torna Acqua Alta con la rassegna Play per le famiglie

Prosa, danza, performance internazionali, stand up show. Questo e molto altro in cartellone per la rassegna teatrale 2023-24 di Acqua Alta, a Chioggia, giunta alla XXIX edizione. Dieci spettacoli da novembre 2023 ad aprile 2024, che confermano l’altissimo livello raggiunto. Lo spiega Elena Zennaro, assessore alla cultura: «Abbiamo dato massima fiducia ad Arteven e confermato il format degli anni precedenti: da Acqua Alta a Play, passando per un Palco per la scuola. Avremo, quindi, la possibilità di passare delle piacevoli serate al teatro Don Bosco e le domeniche pomeriggio nell'auditorium San Nicolò, con la famiglia. I nostri studenti troveranno sicuramente interessante l'offerta per le scuole. Mi complimento ancora con Ascom Chioggia per l'idea di commissionare un quadro di Pierluca Donin, e ringrazio la signora Donin di aver partecipato alla conferenza stampa».

Un format, quello di Acqua Alta, che riscuote sempre forte gradimento e che anche per la stagione 2023-24 riunisce proposte diverse tra loro, dalla performance senza parole di “Pss Pss” alla commedia sulla vita di coppia di “Come sei bella stasera” al tango, intramontabile gioco di seduzione che si ripete senza mai stancare, fino a “Delirio a due” di Ionesco a chiudere la rassegna.

Non poteva mancare poi il cartellone per le famiglie, che porta anche i più piccoli a scoprire la magia del teatro. Gli appuntamenti in cartellone per Play sono cinque, dalle favole classiche a quelle moderne. E poi il teatro per le scuole, giunto alla XIII edizione, con il quale i ragazzi metteranno in scena un’opera teatrale dopo un percorso di preparazione, seguiti dai loro insegnanti. Attraverso il Teatro Ragazzi verranno proposte opere per entrare nei temi della nostra attualità, una chiave di lettura leggera ma significativa.

Il programma dettagliato è disponibile sul sito del Comune di Chioggia.