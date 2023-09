I comici a teatro: doppia rassegna al Toniolo e al Parco Bissuola

Torna la stagione dei comici del teatro Toniolo di Mestre, che propone alcuni dei migliori astisti del panorama nazionale e una serie di nuovi talenti, tutti in scena con i loro ultimi lavori. Una ventata di novità accoglie dunque il pubblico di È Sempre Una Bella Stagione - I Comici 2023.24, cartellone proposto dal Settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi. Sono undici gli spettacoli in programma dal 15 novembre all'11 aprile: i protagonisti sono Teresa Mannino, Oblivion, Debora Villa, Luca Bizzarri, Katia Follesa e Angelo Pisani, Giovanni Scifoni; e poi la forza della parola nella stand-up comedy di Francesco De Carlo, Arianna Porcelli Safonov e Filippo Caccamo, attore comico e docente precario che ha fatto della scuola la fonte di ispirazione dei suoi spettacoli con continui sold-out nei teatri; Che disastro di Peter Pan, con la stessa compagnia del fortunato Che disastro di commedia, e la comicità veneta de Le Betoneghe con la prima nazionale del loro nuovo show.

«È uno dei programmi più attesi dal pubblico della città - osserva Michele Casarin, direttore del Settore cultura, presentando la stagione -. Quest'anno coincide con le celebrazione dei 110 anni del Toniolo, teatro che si è connotato come punto di osservazione sulla storia del '900 e come testimone di grandi trasformazioni, sociali e urbane. E allo stesso tempo è proiettato nel futuro, con una forte attenzione ai giovani». Lo dimostra la sinergia con il teatro del Parco Bissuola, dove si darà seguito all'esperienza iniziata lo scorso anno con In piedi - Il potere delle parole, rassegna di stand-up comedy i cui protagonisti sono gli artisti che si sono affermati attraverso i propri format online sui social network: Annagaia Marchioro, I Sansoni, Chiara Becchimanzi, Filippo Giardina, Daniele Fabbri, Yoko Yamada, Daniele Gattano, Laura Formenti. La loro performance è essenziale, priva di effetti speciali e trovate sceniche: gli otto spettacoli di questa rassegna saranno in scena dal 30 novembre al 4 aprile, preceduti del poeta e musicista Andrew Faber, in programma per il 16 novembre. «Si esibiranno il giovedì, ogni 15 giorni - spiega Michele Foffano, di DalVivo Eventi -. Dopo il successo dell'esperienza della precedente stagione, anche quest'anno abbiamo selezionato artisti con linguaggi nuovi, giovani e con un pubblico giovane. Grazie a questo format, lo scorso anno abbiamo "scoperto" artisti che quest'anno abbiamo deciso di portare al Toniolo».

«Il Teatro Toniolo - fa presente la consigliera Giorgia Pea, delegata alle attività teatrali - è un punto di riferimento importante non solo per la prosa ma anche per la comicità e la musica, e questa sarà una stagione ricca di novità. Per questo proseguono gli investimenti dell’amministrazione comunale nell’ambito delle attività teatrali, sia per quanto riguarda il contenitore che i contenuti, cercando di coinvolgere i giovani e gli studenti. Allo stesso tempo lavoriamo per garantire la sicurezza all'ingresso e all'uscita, specialmente per la platea femminile che costituisce la maggioranza del pubblico. Invitiamo a prendere parte a questa bellissima stagione, in particolare, i giovani e gli studenti». Elisabetta Da Lio, responsabile del Servizio teatri, ha ricordato le novità sul fronte dei biglietti: «Quest'anno c'è la possibilità di "costruirsi" il proprio abbonamento. Si parte dalla base dei 4 spettacoli principali fissi, un pacchetto del costo di 110 euro in platea e 90 in galleria in turno A o B, e poi si aggiungono almeno 4 degli spettacoli in turno libero. Le vendite iniziano con il rinnovo dei vecchi abbonati, dal 3 ottobre, e proseguono con i nuovi abbonamenti dal 17 ottobre. I biglietti singoli, invece, saranno in vendita a partire dal 24 ottobre su Vivaticket, e quelli del teatro del Parco anche su TicketOne».

Il programma completo

Apre la programmazione mercoledì 15 novembre Luca Bizzarri con Non hanno un amico, ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media che nell’ultimo anno ha riscosso un tale successo da rendere il modo di dire “Non hanno un amico” un intercalare diffusissimo. Con tutta la sagacia della sua satira, in un’ora di racconto Bizzarri ci porta a ridere di noi stessi, delle nostre debolezze e dei nostri tic.

Sabato 18 novembre doppia replica per Che disastro di Peter Pan: gli autori e la compagnia del fortunatissimo Che disastro di commedia alzano il tiro aumentando il caos e le risate che scaturiscono dalle disavventure di un gruppo di attori, mettendoci dinnanzi all’ennesimo fallimento della sgangherata compagnia amatoriale di Sant’Eufrasio Piedimonte, ancora più ambiziosa e battagliera che mai, intrappolata in loop esilaranti ed esasperanti.

Sabato 23 novembre prima nazionale del nuovo spettacolo de Le Betoneghe, Betoneghe D.O.C.: con l’accompagnamento musicale di Cristian Ricci e l’orchestrina del Teatro delle Arance, Silvana, Renata e Franca tornano in scena con nuovi siparietti, gag e ambientazioni, pronte a far ridere e divertire il pubblico che le segue sia a teatro che nel web.

Domenica 7 gennaio Giovanni Scifoni con Fra’ - San Francesco la Superstar del Medioevo ci dimostra che, se si ha talento, si può far ridere anche parlando di Dio. Un monologo orchestrato con laudi medioevali e strumenti antichi che mette in luce la geniale creatività di San Francesco. Che, come dice Scifoni, “era un attore più bravo di me”.

Sabato 20 e domenica 21 gennaio doppio appuntamento con la stralunata comicità degli Oblivion e il loro Tuttorial, una guida contromano alla contemporaneità. Incantati dal richiamo suadente del Metaverso, gli Oblivion si proiettano nello spazio-tempo dei nostri giorni: dalle tendenze musicali del momento alle serie TV più blasonate fino ad arrivare alla satira di costume, alla politica e all’attualità, tutto finisce nello spietato frullatore oblivionesco, da cui esce una mappa canterina che in poche e semplici note risolve i grandi problemi dell’umanità.

Venerdì 9 febbraio Arianna Porcelli Safonov ci porta invece dentro il suo nuovo progetto teatrale, Alimentire, dedicato al grosso guaio in cui si è ficcata l’alimentazione: quello di diventare una tendenza a cui si aderisce con tutti i peggiori difetti che un cittadino possa mostrare in pubblico. Allora la Safonov, con il sarcasmo e l’intelligente ironia che la contraddistinguono, si prende gioco dell’ossessione per la cucina gourmet, celebrando con una risata il vero valore del cibo, salvandolo dalla gente che lo cucina e spiegandolo alla gente che vuole mangiarlo senza farsi riempire le orecchie col nulla.

Lunedì 12 e martedì 13 febbraio l’irresistibile Teresa Mannino con Il giaguaro mi guarda storto parla di cose serie (di donne, di noi "animali umani", del nostro futuro nel pianeta, di speranza e paura) facendole sembrare gioiose, in un dialogo a tu per tu con il pubblico tra realismo, autobiografia e riflessione collettiva. Con la risata sempre pronta a scattare.

Venerdì 15 e sabato 16 marzo Katia Follesa e Angelo Pisani tornano a “litigare” sul palcoscenico con Ti posso spiegare!, la vita di coppia tra duelli verbali e sketch comici con cui i due ci porteranno in casa loro per mostrarci le dinamiche uomo-donna nella convivenza, quella in cui lei chiede a lui di scendere a buttare la spazzatura non appena sta per andare a letto o dove lui rimanda ogni incombenza a suon di “lascia lo faccio dopo”.

Martedì 27 marzo il fenomeno social da 1 milione di follower Filippo Caccamo arriva al Toniolo dopo una sfilza di sold-out nei teatri italiani. Attore comico e docente precario, ha fatto della scuola la fonte di ispirazione dei suoi spettacoli: come in Le Filippiche, in cui attraverso brillanti monologhi e dialoghi incalzanti crea un affresco comico inedito e innovativo che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento per poi allargarsi alla vita di tutti i giorni. Un invito a ridere, a pensare, e soprattutto a riconoscere l’importanza delle piccole e grandi sfide che ci accompagnano lungo il nostro cammino.

Penultimo appuntamento, venerdì 5 aprile, con la stand-up comedy di Francesco De Carlo in Bocca mia taci: un monologo serrato in cui sale in cattedra la parola, e De Carlo, con il suo stile unico, diretto e coinvolgente, ci porta dentro nuovi episodi di vita personale. Come questo, in cui rievoca la figura della nonna e di quel suo monito, bocca mia taci, quando si arrabbiava, per insegnare che tenersi tutto dentro non fa bene: ti fa stare male, ti fa salire il veleno. E che la paura di offendere qualcuno, divinità comprese, non può limitare la libertà d’espressione.



Chiude il cartellone, giovedì 11 aprile, Debora Villa con Esaurimento globale: dal lockdown alle code in posta; dall’incalzare del tempo alle inciviltà; dal traffico agli hater... Paure, sogni, insicurezze, psicosi, i motivi per farsi venire un bell’esaurimento non mancano. E allora, non ci resta che ridere insieme delle nostre disgrazie in una esilarante terapia di gruppo.