Nuova stagione del Teatro Metropolitano Astra di San Donà

La nuova stagione del Teatro Metropolitano Astra conferma San Donà piazza importante e internazionale: Momix e Circo di Kiev, Ozpetek e Castellitto. Tra le novità: i comici e le rassegne per scuole e famiglie. Presentata dall’assessore alla Cultura di San Donà Chiara Polita e da Pierluca Donin, direttore di Arteven, "Visioni", la nuova stagione che aprirà e chiuderà con due grandi spettacoli di artisti internazionali: i Momix (18, 19 e 20 ottobre) e il ritorno con il loro nuovo spettacolo del Circo Teatro di Kiev, dopo il grande successo della scorsa primavera. «È la conferma che San Donà sta ormai entrando stabilmente nei grandi circuiti artistici internazionali – commenta il direttore Donin – se si considera che per esempio i Momix si esibiranno in Francia, Olanda e Giappone e in Italia soltanto a Milano e Napoli, oltre che qui».

Il cartellone è ricco anche di importanti nomi della scena nazionale: Ferzan Ozpetek, Francesco Pannofino, Iaia Forte, Sergio Castellitto, per citarne alcuni, faranno tappa all’Astra di San Donà. «Il Teatro Astra è un laboratorio culturale per la città ma anche un’occasione di socialità – afferma Polita – per questo abbiamo aggiunto in cartellone, oltre alla rassegna di prosa che quest'anno porterà in scena anche la storia dell'arte con Marco Goldin, una rassegna specifica dedicata ai grandi comici, e per avvicinare al teatro le giovani generazioni e l'intera cittadinanza, una rassegna teatrale specifica per le scuole e una per le famiglie. La scorsa stagione è andata molto bene, il nostro teatro sta crescendo anno dopo anno, giusto impegnarsi a costruire un cartellone importante e quanto più accessibile». «In tal senso – aggiunge Donin – anche grazie all’Amministrazione comunale non sono stati aumentati i prezzi che sono gli stessi degli scorsi anni, e in più sono stati confezionati dei mini abbonamenti specifici e flessibili per chi è interessato soltanto a certi spettacoli». A dicembre, inoltre, per celebrare il Premio Moira Orfei Open Circus sarà in scena il pluripremiato quartetto di mimi ucraini Dekru che da febbraio scorso ha fatto di San Donà la sua nuova casa. Inizio spettacoli allw 21. Info:

