Teatro e circo a Chioggia: tutti gli spettacoli dell'estate

"Chioggia che storia!... E che spettacolo!", promossa e organizzata dall’assessorato alla Cultura della Città di Chioggia con il Circuito Teatrale Artevene con la collaborazione della Proloco di Chioggia, è la rassegna che animerà la città durante tutta l'estate. Una ricca programmazione all’insegna del teatro e del circo contemporaneo accompagnerà grandi e piccini da giugno ad agosto, iniziando con Le favole sul ponte – che si svolgeranno nella piazza dell’omonimo del Ponte di Vigo – e a seguire con la rassegna per famiglie organizzata nel Chiostro del Museo di San Francesco fuori le mura.

Il programma di teatro e circo di Chioggia

Immancabile appuntamento dell’estate, Le favole sul ponte - quest’anno a cura di Pippo Gentile e Angela Graziani della compagnia Ullallà Teatro - tornano a grande richiesta anche in questa edizione. Piazza Vigo ospiterà ancora una volta da giugno ad agosto alle ore 21.15 i racconti di fine serata dedicati ai bimbi di tutte le età. Si inizia il 13 giugno con "Le favole del bosco", mentre il 27 giugno è il momento delle "Favole del mare", il 4 luglio protagoniste "Le favole del cielo", mentre è la volta de "Le favole di magia" e "Favole per ridere", rispettivamente il 25 luglio e il 22 agosto.

"Favole del bosco" sono favole dal sapore classico con protagonisti che vengono dal passato: animali assonnati, amicizie a volte strampalate e anche qualche litigio! Ma si sa che dopo ogni temporale giunge il sereno. "Favole del mare" raccontano la storia di Viola, una bambina amante dei pesci e dell’ambiente marino. Una sera, recandosi con la mamma in riva al mare, inizieranno un viaggio che è un racconto alla ricerca dei personaggi più buffi del mondo marino. "Favole del cielo" raccontano una storia fantastica per ogni meraviglia che abita il cielo: gli uccelli, le stelle, la luna, le nuvole, il sole. Basta chiudere gli occhi e guardare in su. "Favole di magia" parlano naturalmente di incantesimi, di streghe buone o cattive, e di personaggi dotati di poteri straordinari. Non resta che lasciarsi stupire dal loro fascino! Infine, "Favole per ridere" sono storie un po' pazze, popolate da ragazzini che non hanno paura di niente, adulti che hanno paura di tutto, mostri e streghe che non riescono a comportarsi come veri mostri e vere streghe. Storie raccontate con incredibile umorismo e fantasia, costruite con un racconto assolutamente imprevedibile. Il 2022 porta anche una novità in calendario: ogni sera, al termine di ogni fiaba, Ullallà Teatro racconterà una favola ucraina e una favola russa, eredità di due grandi tradizioni popolari.

Nel Chiostro del Museo San Francesco fuori le mura ritorna l’attesissima rassegna per le famiglie con spettacoli che andranno in scena da giugno ad agosto con inizio alle ore 21.15. Il fitto calendario propone il 16 giugno "Four Seasons" di Susi Danesin, il 13 giugno "Paccottiglia Deluxe": Cialtroneria di qualità superiore! di Circo Pacco, il 14 luglio "La riscossa del clown" di Madame Rebiné, il 21 luglio "Aladino e la lampada magica" de Il Gruppo del Lelio. Gli ultimi due appuntamenti saranno rispettivamente il 28 luglio con "Sonata per tubi" della Compagnia Nando e Malia e l’11 agosto con l’originale "Peter Pan" di Febo Teatro.

"Four Seasons" è uno spettacolo di mimo che ci guida all’ascolto de Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi. Una narrazione inedita che diventa un’avventura attraverso le stagioni dell’anno, in una Venezia immaginaria eppure tradizionale. "Paccottiglia Deluxe": Cialtroneria di qualità superiore! fa rivivere il mondo del circo in chiave parodistica: Frank Duro & Guastavo Leumann mettono in scena sfide e numeri esilaranti, tra piogge di pop-corn ed eccentriche acrobazie. "La riscossa del clown" narra la storia di un vecchio clown che torna per farsi giustizia a cavallo della sua sedia a rotelle e a colpi di naso rosso lotterà fino alla fine. "Aladino e la lampada magica" è uno spettacolo che invita il pubblico a rispecchiarsi nella storia di Aladino: perché tutti noi, con i nostri pregi e i nostri difetti, siamo delle pietre preziose. "Sonata per tubi" è uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi di circo attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. "Peter Pan" è uno spettacolo che alterna divertimento e poesia, e ci invita a riflettere sulla bellezza della fantasia. La colonna sonora, basata su cover dei Beatles riscritte e riarrangiate, è suonata dal vivo dagli attori.

Dopo due anni di assenza, tornano Le Baruffe in Calle, lo spettacolo itinerante per calli, rive e campielli tratto da “Le Baruffe Chiozzotte” di Carlo Goldoni, ideato e realizzato da Pierluca Donin. Giunte alla XXIV edizione, andranno in scena come da tradizione l’1-2-3-4-5 agosto con gli attori del Piccolo Teatro “Città di Chioggia”, i musicisti del Quartetto Palladiano e le danzatrici del Gruppo Chòrea. La Città di Chioggia diventa l’ambientazione naturale di splendide commedie, un luogo vivo e complesso in cui pulsano i pregi e difetti descritti dal grande drammaturgo, un unicum nel panorama culturale nazionale, testimone di un’identità viva e attrattiva. Prenotazione obbligatoria al 3663361601, inizio spettacolo ore 20:15 dall’Isola di San Domenico.