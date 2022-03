I residenti del Comune di Venezia al Teatro La Fenice a partire da 10 euro

Riprende "La Fenice per la Città", collaborazione tra la Fenice e la municipalità di Venezia, con la promozione di biglietti per gli spettacoli nei teatri della laguna a prezzi agevolati per i residenti nel Comune di Venezia. In particolare, le biglietterie fenicee metteranno a disposizione biglietti da 10 a 25 euro per una selezione di titoli, nell’ambito delle stagioni lirica e sinfonica in corso: la vendita si svolgerà esclusivamente nella settimana dal 18 al 25 marzo 2022 e riguarderà un numero limitato di posti.

Il programma degli spettacoli

Il primo titolo proposto è "I lombardi alla prima crociata", la quarta opera di Verdi andata in scena per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano l’11 febbraio 1843, novità per il palcoscenico veneziano, non essendovi mai stati allestiti nel corso del Novecento. Lo spettacolo sarà proposto nella recita serale di giovedì 7 aprile, alle 19. Il secondo appuntamento è previsto per le recite serali di venerdì 29 aprile (ore 19) e giovedì 25 maggio (ore 19), con la messinsena della "Griselda", opera in tre atti di Antonio Vivaldi, basata su un libretto di Apostolo Zeno aggiornato da Carlo Goldoni.

Terza proposta operistica è ancora una volta una ‘riscoperta’ del repertorio barocco veneziano: "Scipione nelle Spagne", del compositore Antonio Caldara, dramma per musica in tre atti, su libretto di Apostolo Zeno, che debuttò all’Hoftheater di Vienna il 4 novembre 1722 e che andrà in scena per la prima volta in tempi moderni, nel terzo centenario della sua prima assoluta. Appuntamento per sabato 11 giugno alle 20 al Teatro Malibran. Sul fronte concertistico, la proposta del teatro veneziano è tra le più interessanti del cartellone sinfonico, con il concerto dell'orchestra del Teatro La Fenice diretto da Fabio Biondi, che eseguirà musiche di Antonio Vivaldi e Franz Joseph Haydn. La recita selezionata per i residenti nella città metropolitana è quella di sabato 11 giugno 2022 alle 20; il concerto sarà al Teatro Malibran..

Quarto e ultimo titolo operistico proposto è "Peter Grimes" di Benjamin Britten, che sarà allestito in Fenice per la prima volta: il titolo mancava completamente dagli annali del teatro veneziano. Lo spettacolo, in scena al Teatro La Fenice, sarà proposto ai residenti nel Comune di Venezia nelle recite serali di venerdì 24 giugno (ore 19) e martedì 5 luglio (ore 19) (prezzo € 25,00).

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per i residenti nel Comune di Venezia sono disponibili nei punti vendita di Teatro La Fenice e nella biglietteria VeneziaUnica di piazzale Cialdini a Mestre: il 18 marzo le vendite inizieranno contemporaneamente alle 10. Con un documento comprovante la residenza, sarà possibile acquistare fino a un massimo di due biglietti. Non sarà possibile scegliere i posti. L’offerta è valida fino a esaurimento della disponibilità dei posti.