Teatro Momo: per la rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie va in scena "Amici per la pelle"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 23 gennaio, alle ore 16.30, la Stagione Domenica a Teatro del Teatro Momo di Mestre propone lo spettacolo della compagnia Teatro del Buratto, Atir Amici per la pelle.

Un racconto di amicizia e tradimento, di scoperta di se stessi e dell’altro che mette al centro il rispetto reciproco e dell’ambiente. Una fiaba moderna in cui vengono narrate le avventure di Zeno, un ragazzo, e di Molly un’asina vera, un’asina intelligentissima. Attraverso la metafora, il racconto fantastico, si può meglio comprendere che per curare e rispettare il nostro mondo si ha bisogno di conoscere e rispettare se stessi e gli altri nella loro diversità e bellezza. Lo spettacolo sarà riproposto la mattina di lunedì 24 e martedì 25 gennaio agli alunni delle scuole primarie del territorio, che hanno aderito sempre numerose, nonostante il periodo difficile, alle molteplici proposte della Rassegna A Teatro con la Scuola. La rassegna di matinée, giunta al quarto anno, presenta fino al 10 marzo quattro titoli dedicati agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria. Si tratta di un’idea di teatro fortemente pedagogico, ove l’occasione di intrattenimento porta in dote spunti preziosi di approfondimento e riflessione critica con storie scelte con cura che sapranno raggiungere il cuore dei giovani spettatori.

Entrambe le rassegne teatrali dedicate al pubblico più giovane - A Teatro con la scuola e Domenica a Teatro - nascono dalla collaborazione del Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven - Circuito Regionale Teatrale e si pongono con crescente impegno l’obiettivo di offrire alle scuole e alle famiglie del territorio, un’opportunità per avvicinare i giovanissimi al magico mondo del teatro.