Teatro Momo e Domenica a Teatro: Kafka e la bambola viaggiatrice

Domenica 31 ottobre, alle ore 16.30 al Teatro Momo di Mestre va in scena Kafka e la bambola viaggiatrice, il secondo spettacolo della Rassegna Domenica a Teatro, dedicata ai bambini e alle loro famiglie.La rassegna è organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, Circuito Teatrale Regionale.

Il testo è ispirato a un episodio della vita di Kafka, è la storia di un incontro, tra il mondo degli adulti e quello dei bambini.

Lo spettacolo riporta lo spettatore al 1923: Franz Kafka, ritroso scrittore, non ancora famoso, in un parco di Berlino s’imbatte in una bambina disperata perché ha perso la sua bambola. Questo incontro inaspettato rappresenta lo spunto per l’ultima opera del grande scrittore. È una storia adulta che parla di nostalgia, inquietudini, una storia dell’infanzia che racconta di stupori, occhi aperti sul mondo, vita che arriva tumultuosa e piena. È il racconto delle separazioni e dell’abbandono, di come si impara a stare dentro al cambiamento, e di quanto si possa raccogliere dagli incontri, anche i più inattesi. Dentro una scena essenziale e con l’aiuto di videoproiezioni, che animano e descrivono i luoghi, le fantasie e il viaggio straordinario della bambola, si sviluppa un dialogo profondo tra i due protagonisti, capace di dare un senso, un ordine alla realtà, e di trasformare il dramma della perdita in un’occasione di crescita

