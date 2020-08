Teatro, comicità e cinema: gli eventi in programma dal 31 agosto al 6 settembre tra laguna e terraferma

Io sono teatro… tra la gente si sposta in centro storico, nella cornice speciale di campo San Polo, con tre spettacoli diversi e accattivanti: lunedì 31 agosto la compagnia Pantakin Circoteatro porta in scena un carico di gag e momenti esilaranti con "Tre maggiordomi e un bebè"; a seguire martedì 1 settembre il Centro Teatrale di Ricerca presenta "Le quattro stagioni", creazione per costumi e corpi con costumi di Sonia Biacchi, coreografia di Laura Boato e interpreti Jennifer Cabrera, Ilaria Foroni, Michela Lorenzano, Carla Marazzato. Infine mercoledì 2 settembre arrivano Maria Amelia Monti con Massimiliano Gagliardi ed Edoardo Erba in "S’è fatto tardi molto presto", il tempo nella poesia, nella scienza e nella canzone: attraverso un diario semiserio, uno scrittore appassionato di fisica racconta la sua difficoltà nel comprendere i nuovi concetti che riguardano il tempo e a intuirne le implicazioni nella vita reale.

Cinema Sotto Le Stelle conclude con martedì 1 settembre la programmazione di Marghera Estate 2020: il lungo mese di proiezioni cinematografiche raggiunge il suo culmine con un omaggio ad Alberto Sordi per il suo centenario, "Venezia la luna e tu" per la regia di Dino Risi.

Infine ancora spazio al Grande Schermo con Cinemoving che non si ferma e si sposta con sedie e proiettore a Mestre, tra Parco Albanese, Giardini di Via Piave e il Giardino della Biblioteca Civica VEZ. Per i titoli in cartellone vi invitiamo a consultare il programma sottostante.

Il programma di Cinema sotto le stelle - Marghera estate 2020

Il programma di Cinemoving - Estate 2020

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15.

Martedì 1 settembre

Mestre, Parco Albanese, Piazza Divisione Acqui

Il ponte delle spie

(Bridge of Spies, USA, 2015, 140’) film thriller, di Steven Spielberg

Mercoledì 2 settembre

Mestre, Parco Albanese, Piazza Divisione Acqui

Un re allo sbando

(King of the Belgians, Belgio, Paesi Bassi, Bulgaria, 2016, 94’) film commedia, di Peter Brosens, Jessica Woodworth

Venerdì 4 settembre

Mestre, via Piave, Giardini

Inside Out

(USA, 2015, 94’) film d’animazione, di Ronnie Del Carmen, Pete Docter

Sabato 5 settembre

Mestre, Biblioteca VEZ

Ricomincio da noi

(Finding Your Feet, G.B., 2017, 111’) film commedia, di Richard Loncraine

Domenica 6 settembre

Mestre, Biblioteca VEZ

Omicidio al Cairo

(The Nile Hilton Incident, Svezia, Danimarca, Germania, Francia, 2017, 106’) film thriller, di Tarik Saleh

Io sono Teatro...Tra la gente

Rassegna di teatro estivo all’aperto, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven Circuito Teatrale Veneto.

Lunedi 31 agosto ore 21.00

Campo San Polo -Venezia

PANTAKIN CIRCOTEATRO

Tre maggiordomi e un bebè



Martedì 1 settembre ore 21.00

Campo San Polo -Venezia

CENTRO TEATRALE DI RICERCA

Le quattro stagioni

creazione per costumi e corpi Jennifer Cabrera, Ilaria Foroni, Michela Lorenzano, Carla Marazzato



Mercoledì 2 settembre ore 21.00

Campo San Polo -Venezia

S’E’ FATTO TARDI MOLTO PRESTO

Il tempo nella poesia, nella scienza e nella canzone

poesie Maria Amelia Monti

pianoforte e voce Massimiliano Gagliardi

narrazione Edoardo Erba

Fuori Musica

Giovedì 3 Settembre 2020 ore 21

Piazzetta Malipiero, Mestre

TRAGOS DE TANGO

Daniele Vianello – contrabbasso e voce

Walter Lucherini – bandoneon

Lino Brotto – chitarra classica

Venerdì 4 Settembre 2020 ore 21

Piazzetta Malipiero, Mestre

SORAH RIONDA

Sorah Rionda – voce, chitarra

Thomas Sinigaglia – fisarmonica

Luca Nardon – percussioni

SOTTOCASA, il Teatro nelle città

31 agosto 2020 ore 17

Mestre – Villa Querini

Mi porti al Parco? – Fiabe animate

1 settembre 2020 ore 17

Mestre – Parco della Bissuola (vicino alla zona Parco giochi dei bambini)

Mi porti al parco? – Fiabe animate

2 settembre 2020 ore 17

Burano – Fondamenta dei Squeri

Mi porti al Parco? – Fiabe animate

La Terrazza del Blue Moon

Serate dedicate alla magia della luna, in un luogo magico già di per sé, che torna dopo diversi anni ad ospitare spettacoli. Si tratta di "La Terrazza del Blue Moon": un contenitore di eventi che ogni venerdì e sabato fino al 12 settembre al Lido, dalle 18.30 in poi, proporrà al chiaro di luna musica, dj set, danza, teatro e, non poteva essere altrimenti, cinema. La kermesse, organizzata da Venezia Spiagge in collaborazione con Vela spa e inserita nel palinsesto di "Le città in festa - estate", vede come direttore artistico Maurizio Agosti, alias il “Principe Maurice”. Ingresso limitato a 200 posti (con prenotazione consigliata), in osservanza delle normative anti-Covid.

Il calendario degli eventi dal 31 agosto al 6 settembre

Lunedì 31 agosto

Io sono Teatro ... Tra la gente

Campo San Polo -Venezia

PANTAKIN CIRCOTEATRO

Tre maggiordomi e un bebè

SOTTOCASA, IL Teatro nelle Città

Mestre – Villa Querini

Mi porti al Parco? – Fiabe animate

Martedì 1 settembre

Cinema sotto le stelle - Piazza Mercato a Marghera

VENEZIA LA LUNA E TU

ITALIA 1958 - Commedia – durata 147’ Regia di Dino Risi

Cinemoving

Mestre, Parco Albanese, Piazza Divisione Acqui

Il ponte delle spie, (Bridge of Spies, USA, 2015, 140’) film thriller, di Steven Spielberg

Io sono Teatro ... Tra la gente

Campo San Polo -Venezia

CENTRO TEATRALE DI RICERCA

Le quattro stagioni

SOTTOCASA, IL Teatro nelle Città

Mestre – Parco della Bissuola (vicino alla zona Parco giochi dei bambini)

Mi porti al parco? – Fiabe animate

Mercoledì 2 settembre

Cinemoving

Mestre, Parco Albanese, Piazza Divisione Acqui

Un re allo sbando, (King of the Belgians, Belgio, Paesi Bassi, Bulgaria, 2016, 94’) film commedia, di Peter Brosens, Jessica Woodworth

Io sono Teatro ... Tra la gente

Campo San Polo -Venezia

S’E’ FATTO TARDI MOLTO PRESTO

SOTTOCASA, IL Teatro nelle Città

Burano – Fondamenta dei Squeri

Mi porti al Parco? – Fiabe animate

Giovedì 3 settembre

Fuori Musica

Piazzetta Malipiero, Mestre

TRAGOS DE TANGO

Venerdì 4 settembre

Cinemoving

Mestre, via Piave, Giardini

Inside Out

Fuori Musica

Piazzetta Malipiero, Mestre

SORAH RIONDA

Sabato 5 settembre

Cinemoving

Mestre, Biblioteca VEZ

Ricomincio da noi

Domenica 6 settembre

Cinemoving

Mestre, Biblioteca VEZ

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Omicidio al Cairo