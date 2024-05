I grandi nomi del teatro sul palco del Toniolo: la stagione di prosa 2024-25

Il Teatro Toniolo di Mestre presenta la prossima stagione di prosa, che prenderà il via il 22 ottobre per proseguire fino ad aprile 2025. Il cartellone, pensato dal Settore cultura del Comune di Venezia con il circuito Arteven, si conferma di alto livello e porterà sul palco i grandi nomi del teatro italiano: Alessandro Haber, Giorgio Pasotti, Ninni Bruschetta, Violante Placido, Woody Neri, Vanessa Gravina, Giulio Corso, Paolo Triestino, Chicos Mambo, Drusilla Foer, Emilio Solfrizzi, Carlotta Natoli, Filippo Timi, Chiara Francini, Flavio Insinna, Giulia Fiume, Franco Branciaroli, Simone Cristicchi, Barbara Cola, Garrison Rochelle, Lorenza Mario, Stefano Bontempi, Serra Yilmaz, Ferzan Özpetek, Familie Flöz, Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi. In tutto 17 spettacoli messi in scena da un ricco carnet di artisti, tra attesi ritorni e nuove proposte, cercando di attrarre un pubblico sempre più internazionale.

Ci saranno anche attori e compagnie internazionali, tra cui lo spettacolo che apre la stagione: Alice in Wonderland Reloaded, in scena dal 22 al 27 ottobre, è tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol del 1865 e rielaborato nell’impianto estetico dai creativi del Circus-Theatre Elysium di Kyiv: un cast di 25 ballerini e acrobati propone un adattamento scenico avveniristico che arricchisce la linea narrativa del racconto originale. Seguiranno Alessandro Haber con La coscienza di Zeno (5-10 novembre), Giorgio Pasotti con Racconti disumani (22-24 novembre), Ninni Bruschetta, Violante Placido e Woody Neri con 1984 (27-28 novembre). A concludere la stagione sarà invece l'attrice mestrina Debora Caprioglio, dall'11 al 13 aprile 2025. Il programma completo è sul sito www.culturavenezia.it.

Il teatro di Mestre si conferma quindi un asset strategico per la cultura veneziana. «Presentiamo una stagione davvero ricca, all'insegna di grandi nomi e spettacoli di caratura nazionale per adulti e famiglie - commenta Giorgia Pea, consigliera delegata alle attività culturali -. Un cartellone che consolida il Toniolo come una realtà d'eccellenza della Venezia metropolitana, luogo di incontri e contaminazioni continue tra artisti e pubblico». Il sindaco Luigi Brugnaro ha ricordato che «attraverso l'arte e la cultura, e grazie al sostegno di politiche territoriali mirate, riusciamo a rigenerare un'area centrale, ridando così lustro a questa città, migliorando la qualità della vita individuale e collettiva. È un tassello di un più grande investimento per il distretto della cultura a Mestre, con il Centro Candiani che diventerà la "casa della contemporaneità", il recupero dell'ex Emeroteca che sarà un caffè letterario, il riuso del Palaplip, gli investimenti al parco Albanese-Bissuola, a Forte Marghera, a Villa Erizzo».

La biglietteria del teatro aprirà il 3 settembre, dando il via alla campagna vendite degli abbonamenti e dei biglietti dei singoli spettacoli. Il rinnovo degli abbonamenti sarà possibile dal 2 al 17 settembre; il cambio dal 8 al 22 settembre; i nuovi infine saranno disponibili dal 24 settembre al 6 ottobre. Da martedì 8 ottobre sarà invece possibile acquistare i singoli biglietti per tutti gli spettacoli. Da quest’anno - per la prima volta - i rinnovi potranno essere effettuati anche online sul sito www.vivaticket.com.