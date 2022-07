Toniolo, la nuova stagione di musica da camera e sinfonica strizza l'occhio ai giovani

Giunge alla sua 37ª edizione la Stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre del Teatro Toniolo, e lo fa con 12 concerti di artisti di caratura internazionale, insieme a giovani talenti che si stanno imponendo sulla scena musicale. La nuova stagione, frutto della collaborazione tra il settore Cultura del Comune di Venezia e l'associazione Amici della Musica di Mestre, è ideata e diretta da Mario Brunello.

I giovani musicisti, in particolare, saranno protagonisti del ciclo "6 suonato? Stagione giovane": occasione di incontro con con gli studenti di alcune scuole superiori del territorio. Nella fattispecie, nella mattinata del giorno dell'esibizione, i musicisti dialogheranno con i ragazzi presso una delle scuole selezionate della città, suoneranno per loro e risponderanno a domande e curiosità. La sera, saranno poi gli studenti a raggiungere i musicisti a teatro, per ascoltare l'esibizione.

La rassegna, che comprende un totale di dodici concerti, prende il via il 18 ottobre con la Nuova Orchestra da camera "Ferruccio Busoni" e si conclude il 7 maggio con la Giovane Orchestra Metropolitana (Gom). L'obiettivo è quello di stimolare la curiosità spaziando dai capolavori del repertorio classico ad opere eseguite per la prima volta in Italia, dalle celebri colonne sonore di Ennio Morricone e Nino Rota alle incursioni nel jazz. E, con l’arrivo della primavera, due concerti saranno realizzati di sabato pomeriggio nel Teatro del Parco, lo spazio cittadino dedicato a cultura e giovani nel parco Albanese Bissuola.

IL CARTELLONE COMPLETO

«Abbiamo organizzato questo cartellone con rigore e con l'intento di unire concerti di artisti affermati con giovani emergenti. - ha spiegato Mauro Pizzigato, presidente degli Amici della Musica - Comprende incursioni nel campo del jazz e colonne sonore di film famosi. Nel corso della stagione ci sarà anche spazio per concerti in alcune ville private: alcuni esperti della proloco di Mestre, grazie a una partnership, spiegheranno al pubblico il valore storico-artistico dell'immobile».

La presidente della commissione cultura, Giorgia Pea, ha sottolineato l'intento di fornire un'offerta culturala adeguata «rispetto ai tempi che stiamo vivendo. L'auspicio è che la nuova stagione possa essere vissuta pienamente. Abbiamo cercato di svecchiare e abbattere l'età. L'amministrazione vuole dare opportunità ai giovani, - ha aggiunto - quindi stiamo cercando di coinvolgerli il più possibile, fornendo dei palchi nei quali si possano confrontare con il pubblico».