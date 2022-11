TEDxMestre 2022. Apokálypsis: nuovi inizi

Torna nel weekend l?appuntamento con TEDxMestre, noto format talk americano. "Apokálypsis: nuovi inizi" è il titolo dell'edizione di quest?anno (la terza a Mestre) che si terrà domenica 13 novembre al teatro Corso di Mestre, organizzata dall?associazione culturale Animare Venezia. Al centro un futuro all?insegna della sostenibilità.

Sul palco sono attesi speaker internazionali provenienti da diversi settori insieme a tante personalità del territorio: Cristina Cotorobai, eco-influencer e attivista, Fabio Deotto, scrittore, giornalista e traduttore, Sarah Robinson, architetta e scrittrice, Nico Piro, inviato speciale Rai e scrittore che si occupa di conflitti e crisi dimenticate, Niccolò Fettarappa, autore, attore e regista, Riccardo Bottiroli, tecnologo alimentare esperto nello sviluppo di nuovi prodotti alimentari, Francesca Faedi, scienziata astrofisica, Barbara Imhof, space architect, ricercatrice e designer di habitat extraterrestri, Babet Trevisan e Nicole Moolhuijsen (rispettivamente responsabile del Museo della Fondazione Querini Stampalia di Venezia e ricercatrice nel campo dell'analisi del ruolo sociale dei musei), Make it Funky, associazione che si occupa di urban dance, Paolo Zanarella, pianista, musicista e compositore conosciuto come ?il pianista fuori posto?, e Marco Toso Borella, artista, scrittore e musicista veneziano. Infine l?umorismo sempre attuale del duo comico Carlo e Giorgio. Una scaletta molto ampia e di respiro internazionale che ha voluto però dare voce al territorio con tante personalità della zona.

Tema centrale è il futuro in un?ottica sostenibile, sul piano ambientale e sociale. In questa direzione anche gli sforzi organizzativi che hanno previsto una conferenza accessibile a tutti, riducendo il più possibile l?impatto ambientale. Questo grazie anche alla collaborazione dei tanti partner che hanno contribuito alla realizzazione dell?evento. Tra questi troviamo Climate Partner, che misurerà le emissioni prodotte dall?organizzazione della conferenza e si occuperà della loro compensazione attraverso un progetto di protezione per il clima. Banco Alimentare invece garantirà la ridistribuzione dell?eventuale surplus di cibo generato dall?evento attraverso la sua rete diffusa in tutto il veneziano.

L?evento è patrocinato dalla Regione del Veneto, dalla Città metropolitana, dal Comune di Venezia e dallo Iusve, con il contributo di Alì spa, C.E.Ve., Leonardo Royal Venice Mestre, FedeGroup. Rinnovata anche la collaborazione con Radio Marilù e il network Klasse Uno Network.

I biglietti per Apokálypsis: nuovi inizi sono acquistabili sul sito di TEDxMestre ed a questo link (per info ticket@tedxmestre.com). Sono previste speciali tariffe ridotte per i giovani e delle agevolazioni per le scuole grazie all?intensa collaborazione attiva che TEDxMestre porta avanti con molte università e scuole del territorio come Iusve, Ca? Foscari Alumni, l?istituto Bruno-Franchetti, la scuola d?animazione Big Rock ed il Gruppo H-Farm.