Tutto pronto per il TedxJesolo 2023 dedicato al tema della "passione"

Al via la seconda edizione di TedxJesolo: la grande conferenza, approdata in città l’anno scorso, sarà dedicata al tema della "passione". L’obiettivo è quello di condividere idee, di ispirare, di pensare alla Jesolo del futuro e toccare temi importanti quali la sostenibilità, l’ambiente e la tecnologia partendo da questo comune denominatore.

Il TedxJesolo 2023 si svolgerà sabato 29 aprile, a partire dalle ore 15.00, presso il Teatro Vivaldi, dove interverranno dodici speaker che saranno individuati nei prossimi mesi da parte del team di volontari che sostiene l’organizzazione della conferenza, in condivisione con l’amministrazione comunale. Ciascuno di loro sarà chiamato a intervenire sul tema della passione proponendo un punto di vista personale, legato alla propria attività professionale o l’esperienza di vita che lo ha segnato e lo caratterizza. Nessuno speaker riceve alcun emolumento per il proprio talk, in quanto TedxJesolo non ha fini di lucro ed è organizzato da un’associazione culturale e questa è inoltre una delle caratteristiche principali dei Tedx. Ogni speaker, però, avrà l’occasione di conoscere e visitare Jesolo quale ospite dell’organizzazione.

Dopo il grande successo della prima edizione, il cui tema era "Spazi", il team di volontari sta già lavorando per predisporre tutti i dettagli dell’evento. La novità di questa edizione sarà l’apertura a un pubblico più vasto: saranno infatti 400 i biglietti in vendita online a partire dall’1 febbraio.

Al termine della conferenza, gli interventi dei relatori saranno pubblicati sul canale ufficiale YouTube di Ted, che conta 34 milioni di followers.

«Siamo orgogliosi e entusiasti di riconfermare anche per il 2023 la realizzazione del TedxJesolo – aggiunge l’assessore alla cultura della città di Jesolo, Debora Gonella –. Tedx, come più volte sottolineato da Andrea Vidotti, responsabile dell’evento, ha la facoltà di far avvicinare tanti giovani sia come partecipanti al team che organizza l’evento sia come presenza il giorno della conferenza. Portare per la seconda volta Tedx a Jesolo significa far crescere tutta la comunità e alzare il livello di qualità degli eventi che già proponiamo».

«Sono molto felice che il Ted torni a Jesolo – continua il licensee di TedxJesolo, Andrea Vidotti – e sono molto soddisfatto del fatto che la città abbia creduto molto in questo format di evento. Sono più di 50 i volontari del team, ed altri si stanno aggiungendo in questi giorni. Lo scorso anno i biglietti sono andati esauriti in cinque giorni, senza che avessimo ancora annunciato gli speaker. Questo significa che il Ted ha un suo pubblico affezionato che crede e ha fiducia in questo evento».