Al Teatro del Parco arriva TedxWomen con una conferenza su identità e stereotipi di genere

Appuntamento al 19 novembre 2023 per il primo evento di TedxVenezia che portera? al Teatro del Parco di Mestre una conferenza con ospiti di alto livello per indagare le complesse tematiche che ruotano attorno all’identita? e agli stereotipi di genere. Nel corso della giornata vi saranno anche diversi workshop gratuiti negli spazi della Biblioteca Carpenedo Bissuola, per sperimentare e approfondire i temi affrontati.

Il programma

La conferenza si aprira? alle 14:30 con un prezioso intervento di Lorena Cocozza e Nicoletta Vaira di Ipsos (società multinazionale di ricerche di mercato) che offrira? una panoramica, supportata da dati e analisi qualitative, sulla tematica del gender gap. Si proseguira? poi con un dialogo tra Emmanuele Angelo Francesco Jannini promotore e coordinatore del primo corso di laurea in sessuologia in Italia, specialista in endocrinologia e andrologia, nonche? esperto di sessualita? nella trasmissione "Noos" di Alberto Angela e autore con Piero Angela della rubrica "Questione di ormoni" per Superquark; e Alessia Dulbecco, pedagogista, formatrice e counsellor, specializzata in ambito DE&I (diversity, equity, inclusion). Dopo un decennio di attivita? all’interno di Centri Antiviolenza in Liguria e Toscana, e? attualmente freelance e si occupa di condurre formazioni e laboratori all’interno di scuole, aziende e associazioni. A moderare la discussione Ilaria Gaspari, scrittrice e collaboratrice per diverse testate giornalistiche nonché docente di scrittura alla Scuola Holden.

Workshop

La giornata sara? caratterizzata inoltre da una serie di workshop tematici – ai quali sara? possibile iscriversi gratuitamente, fino ad esaurimento posti – che si terranno nella mattinata nell'adiacente Biblioteca Carpenedo Bissuola, dalle 11:00 alle 13:00. Alvaro Gafaro dell’Associazione Maschi che si immischiano, Francesca Parviero e Elena Santambrogio di Linkbeat, Anna Dal Pont, Anna Lughezzani e Alessia Florimo dell’associazione studentesca Femminismi Contemporanei, Antonella Liccardo e Angela Gargano di Laleo Lab - gioco da tavolo sugli stereotipi, Pietro Ferrazzo di Alkemy, Lorenza Pastore di Mindwork e la docente Gaia Giordani porteranno il pubblico a sperimentare concretamente gli stereotipi di genere in diversi ambiti. Carola Minincleri proporra? invece un laboratorio teatrale sul tema. Ulteriori informazioni e prenotazioni sono disponibili online.