Al Teatro Momo lo spettacolo inclusivo "Tell me where altrove is"

Sabato 4 novembre, alle ore 19.00, va in scena al Teatro Momo lo spettacolo "Tell me where Altrove is", di e con Alessandro Schiattarella, nell'ambito del progetto "Ogni Corpo Danza", dedicato alla danza quale strumento d’elezione per aprire le porte all’inclusività.

Anticipa lo spettacolo venerdì 3 novembre, dalle ore 16 alle 19 sempre al Teatro Momo, il laboratorio "Danzando l'anti-abilismo", a cura di Alessandro Schiattarella. Il laboratorio è a iscrizione gratuita e rivolto a tutti, in caso di disabilità intellettive c’è bisogno di accompagnatori con un minimo di esperienza nel facilitare, tradurre ed adattare gli esercizi; se i partecipanti sono bambini è necessario un breve briefing con gli accompagnatori.

Alessandro Schiattarella è un performer e coreografo che convive felicemente con una rara malattia muscolare. Nei suoi spettacoli ha iniziato a focalizzare l'attenzione su questo elemento autobiografico e su cosa sia considerato "normale", sia negli spettacoli in assolo sia coinvolgendo danzatori disabili. Ha studiato con le scuole di ballo più prestigiose italiane, per poi diplomarsi alla scuola Rudra di Béjart di Losanna, diventando il più giovane solista della compagnia. Nel suo spettacolo s'interroga, attraverso la rappresentazione danzata, su come sia possibile trasformare quello che la società definisce un confine o una debolezza in una nuova possibilità o forza. Quali sono le risposte e le nuove domande che sono scaturite dalla malattia che lo hanno trasformato? A dieci anni di distanza dal primo debutto, per la prima volta a Mestre, Alessandro reinterpreta e attualizza questi due progetti in un’originale unione.