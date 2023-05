A Portogruaro la nuova edizione di "Terre dei Dogi in Festa" con prodotti gastronomici e mercatini

Da venerdì 19 a domenica 21 maggio si terrà a Portogruaro la 17. edizione di Terre dei Dogi in Festa con la presenza delle “casette” per la somministrazione di alimenti e bevande, all'insegna della valorizzazione del prodotto tipico del territorio, i vini locali e i piatti della tradizione.

Saranno circa una decina tutte posizionate nel centrale Corso Martiri della Libertà e unite da un disegno comune e saranno tutte gestite dai titolari dei bar e ristoranti del centro storico affiancati da una cantina locale in modo da poter offrire, oltre al classico calice, anche un assaggio di un piatto tipico. Tra una casetta e l'altra saranno altresì svolti intrattenimenti musicali in acustica, per accompagnare il visitatore in un ideale percorso di gusto.

Si inizia venerdì sera, 19 maggio, con l'apertura delle casette, per proseguire sabato 20 e domenica 21 maggio con le attività mercatali di vario genere che interesseranno le zone di Borgo S. Giovanni, Corso Martiri della Libertà, Via Mazzini, Via Roma, Via Garibaldi.

L'offerta degli espositori è varia: i prodotti stagionali di frutta e verdura, prodotti dell'enogastronomia, prodotti biologici, creazioni di hobbisti e artigiani, attività varie di commercio su aree pubbliche non alimentari, per una presenza di circa 25 hobbisti e creazioni varie e 50 commercianti di prodotti vari.

Numerosi e variegati anche gli appuntamenti culturali e di spettacolo: convegni, visite guidate alla città, laboratori e intrattenimenti per bambini e ragazzi, appuntamenti musicali e curiosità, degustazioni guidate dei prodotti, escursioni sul Lemene, spettacoli di tamburini e sbandieratori, figuranti in costume.

Anche gli istituti scolastici hanno collaborato al programma con due iniziative; la prima prevista per sabato 20 maggio alle 16.30, in Piazza della Repubblica, dove si esibirà l'orchestra e ensemble musicale dell'Istituto Comprensivo Dario Bertolini, e la seconda alle 18.30 con la sfilata di moda dell'I.I.S. Leonardo da Vinci.

L’appuntamento con tutta la cittadinanza è previsto per sabato 20 maggio alle ore 18.00 in Piazza della Repubblica per i saluti dell’amministrazione comunale e delle autorità e per il brindisi inaugurale con i cittadini.