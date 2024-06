Torna la rassegna "TerraMadre" con sette serate di poesia, teatro, danza e musica

Dopo il felice esordio dell’anno scorso, “TerraMadre” si avvia alla seconda edizione. La rassegna d’incontri con gli autori, organizzata dal Comune di Mirano e curata da Roberto Lamantea in Villa XXV Aprile, esplorerà quest'anno il tema della natura prima delle fabbriche dell’industria chimica e dei veleni in laguna, tra sguardi sul presente, tra memoria e nostalgia, passando per le leggende popolari e le fiabe. Tutti gli incontri con gli autori sono ad ingresso libero.

«"TerraMadre 2024" accoglie la voce danzata al microfono, il corpo che canta, la musica che, proprio come la poesia, nasce dall'improvvisazione e dal gioco. Perché anche il pensiero più delicato può diventare una festa», spiega il curatore Roberto Lamantea, scrittore e poeta.

«SI tratta di una rassegna “poetica”, che alla sua seconda edizione cresce e abbraccia più linguaggi. L’obiettivo, condiviso con la direzione artistica, è di fare sintesi tra molteplici suggestioni per spostare sempre un po’ più avanti e “oltre” i termini della riflessione esistenziale», dichiara l’assessora alle Politiche per la cultura, Maria Francesca Di Raimondo.

Il programma

La rassegna parte con Maddalena Lotter, la giovane autrice veneziana che ha scritto Atlante di chi non parla (Aragno), dove ad avere voce sono le creature, soprattutto gli animali, che una dissennata idea di progresso sta sterminando. Lotter dialogherà con Lamantea giovedì 4 luglio alle 20.45.

Un grande nome della poesia e narrativa italiana ed europea è ospite di “TerraMadre”: giovedì 11 luglio, sempre alle 20.45, Umberto Piersanti, autore e professore di Urbino due volte candidato al Premio Nobel per la Letteratura. Nato a Urbino nel 1941, Piersanti ha insegnato Sociologia della letteratura nell’Università della sua città ed è presidente del Centro Mondiale della Poesia di Recanati, la città di Leopardi. La sua poetica è molto legata al paesaggio dell’infanzia, i boschi delle Cesane, tra creature reali e leggende popolari. Tra i suoi ultimi libri Campi d’ostinato amore (La nave di Teseo 2020), la nuova edizione della raccolta I luoghi persi (Crocetti 2022), il saggio dedicato alla Memoria per Vallecchi (2023).

Giovedì 18 luglio alle 20.45 ci sarà un’altra giovane poetessa, Roberta Durante, autrice di un libro incantato, I bimbi sperduti, uscito nel 2023 per Einaudi, un canto sulla nostalgia dell’infanzia e dell’innocenza e un invito a ritrovare in noi ancora qualche traccia di quel mondo delicato.

Teatro, danza e musica

Ma “TerraMadre” quest’anno invita ad andare al di là del testo scritto, della poesia da leggere su un libro e si amplia al teatro e alla musica. Il giorno dopo l’incontro con Piersanti, venerdì 12 luglio alle 20.45, sempre in Villa XXV Aprile, va in scena Studi per un concerto poetico di e con Gianmarco Busetto, lo spettacolo promosso e organizzato con Farmacia Zooè, in scena con il musicista Massimiliano Giolo, poesie, musiche originali e suggestioni visive. Martedì 16 luglio alle 20.45 sarà la volta della danza con Libellula. Panegirico della libertà, di e con Irene Curto.



“TerraMadre” ha anche una “Coda” musicale affidata al batterista e pianista jazz Marcello Benetti con altri musicisti, giovedì 25 luglio e 1° agosto: due serate di “musica estemporanea”. “Coda” allude al pianoforte a coda ma è anche il termine per definire gli appuntamenti che chiudono una rassegna.



Gli spettacoli di teatro del 12 luglio, di danza del 16 luglio e di musica del 25 luglio e 1° agosto prevedono un biglietto d’ingresso di 10,00 euro, che si può prenotare scrivendo all’e-mail a info@farmaciazooe.com o acquistare in loco la sera dell’evento fino ad esaurimento posti.