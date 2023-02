Alla Terrazza Aperol sei giorni consecutivi di appuntamenti tra musica, contest e brindisi

Il Carnevale di Venezia entra nel vivo della settimana grassa e Terrazza Aperol, il primo flagship store Aperol del Campari Group e massima espressione dell’aperitivo veneziano per eccellenza, si prepara a diventare uno dei palcoscenici privilegiati dei festeggiamenti cittadini. Dopo i dj set e concerti dello scorso weekend, da giovedì a martedì grasso sarà un continuo susseguirsi di appuntamenti in Campo Santo Stefano, che ogni giorno si riempirà di musica e divertimento per la festa veneziana più colorata che ci sia.



L’apertura dei festeggiamenti di giovedì grasso è affidata al concerto itinerante dei Funkasin Street Band, marching band di 14 elementi che porterà il proprio sound esplosivo tra calli e campi veneziani, partendo proprio da Terrazza Aperol alle ore 16, per ritornare poi in Campo Santo Stefano alle 18 e continuare la coinvolgente performance di fronte al locale. Alle 19, invece, salirà in console dj Ale Vigneri con la sua raffinata selezione di house, nu disco, indie dance e afrobeat. Venerdì 17 sarà la volta di Tuby Rubber, che animerà l’aperitivo e il dopo cena con il suo repertorio elettronico fatto di drum machines, synthesizers e campionatori. Sabato 18 sarà il dj set di Gilo ad accompagnare i brindisi in campo a ritmo di elettronica e house. Domenica 19, invece, spazio alla musica live con lo swing tutto italiano dei Sinconauti, mentre lunedì 21 ci penseranno i Positiva e il loro repertorio anni ’50 a scaldare gli animi. Martedì grasso gran finale con l’inconfondibile sound di Ilario Barbieri Maschio.



Iniziato già sabato 11, continua poi il concorso della maschera più bella, il contest organizzato da Vela che ogni giorno, fino a martedì 21 febbraio, premierà il costume più originale tra quanti si scatteranno una foto nel set fotografico a 360° appositamente allestito in piazza San Marco. Il vincitore di ciascuna giornata riceverà un buono per una cena experience esclusiva per due persone in Terrazza Aperol.

Il programma

Funkasin Street Band – Giovedì 16 febbraio

Funkasin Street Band è la prima realtà del genere in Veneto nata per portare nuova musica tra le strade e una super carica di energia tra la gente. L’idea nasce nella primavera 2012 a San Donà di Piave e fin da subito, vista la novità nella zona del Veneto Orientale, il gruppo inizia un’intensa attività effettuando numerosi concerti; all’attivo si possono contare oltre 260 spettacoli in tutta la penisola ed oltre, partecipando ad importantissime rassegne musicali nazionali ed internazionali in luoghi di notevole interesse tra i quali: Czech Busker Festival di Ceske Budejovice (Rep. Ceca), Chapeau Rouge di Praga (Rep. Ceca), Carnevale di Venezia, rassegna musicale nella Garonna (Francia), Home Festival di Treviso, UBI Jazz, Manciano Street Music Festival, Kebanda Festival di Formia, Primiero Dolomiti Festival Brass, Golden Gala “P. Mennea” allo Stadio Olimpico di Roma, Friuli DOC di Udine, Piazza Duomo a Milano, e molti altri. Dal 2014 i Funkasin seguono ogni anno la direzione artistica del “San Donà Street Music Festival”, primo festival delle street band presente nel nord Italia.



Al? Vigneri – Giovedì 16 febbraio dalle 20

Al? Vigneri nasce nel 1994 a Jesolo. Il suo percorso musicale inizia in giovane età nei primi locali della provincia di Venezia. I suoi interessi musicali abbracciano l’house music, nu-disco/indie dance fino ad arrivare all’afrobeat. La continua ricerca musicale lo conduce ad affascinarsi al disco in vinile, tanto che lo utilizza tutt’ora nei sui set. L’affinamento della tecnica portano Al? a condividere la console con artisti del calibro di DB Boulevar, Chevel, Bastinov ed altri. Entro la fine dell’anno uscirà la sua prima produzione discografica.



Tuby Rubber – Venerdì 17 febbraio dalle 18

Tuby Rubber è un dj e produttore musicale che nel corso degli anni approfondisce i suoi studi sull’ingegneria del suono e si appassiona alle tecniche di mixaggio, apprendendo numerosi processi e metodologie riguardanti l’uso di plugins audio digitali, imparando così ad analizzare e costruire particolari frequenze sonore. Durante i suoi dj set in live, Tuby Rubber utilizza le sue drum machines, synthesizers e campionatori collegandoli in midi sync tra loro accostandosi a dj controller con Stems, sperimentando così innumerevoli combinazioni e relazioni tra suoni analogici e digitali.



Gilo – Sabato 18 febbraio dalle 18

Gilo nasce a Treviso nel 1981 e fin dall'infanzia dimostra subito un particolare interesse per la musica. Influenzato da sonorità elettroniche ma anche dalla musica soul e dal funky, all’età di 17 anni comincia la sua carriera dietro il giradischi, una passione che lo porterà ad affermarsi in pochi anni come uno dei talenti della scena veneta e come uno dei più raffinati performer del Nord Italia. Con residenze presso famosi locali quali l’Urban Klub e il Karma Club oltre che come membro attivo del collettivo Kosmoparty e come guest per alcuni dei club e delle serate più importanti in Veneto, ma non solo, tra i quali Ambasada Gavioli, SIndustry, Meet Me Festival, New York Jazz e Affinity portandolo a suonare insieme a nomi del calibro di: Tedd Patterson, Armand Van Helden, Jeff Mills, Mark Henning, Layo & Bushwacka, Dimitri From Paris, Frankie Knukles, Tony Humpries, Little Louie Vega, David Morales, Dave Lee, Quentin Harris, Marshall Jefferson,Joe Claussell e Ivan Smagghe tra gli altri. Nel 2009 Comincia l'esperienza “Origami” insieme ai Cosmic Cowboys e Pech, un evento di culto che ospita nomi di primissimo livello, focalizzato sulla ricerca di emozioni, spaziando tra musica d’avanguardia e arte, affermandosi come uno degli eventi più importanti del djing nella scena underground italiana. Alla fine dello stesso anno entra a far parte del collettivo musicale “Reisak Corporation”, con il quale inizia a sfornare tracce tra cui Dosson Creek e Hemingway Bar remixate da Re-UP, Cosmic Cowboys e Anna Stefani, apprezzate da alcuni dei più importanti nomi internazionali. Nel 2015 fonda e dirige assieme ai suoi soci l’HAZE club, un progetto di clubbing di altissimo livello in una struttura incredibile, in cui spesso si esibisce e in cui ogni sabato vengono proposti artisti da tutto il mondo deep e tech house, con particolare attenzione alla proposta emergente. Nel 2017 comincia il nuovo progetto “Percentile” che è un collettivo musicale, che lo coinvolge attivamente in studio e da cui nascono le tracce “Frittodisco” fantastica track Housy & “Velvet Tears” emozionante pezzo prog che uscirà ad aprile.



I Sinconauti – Domenica 18 febbraio dalle 18

I Sinconauti sono un duo composto da Camilla Ferrari (voce) e Giacomo Maria Naccari (chitarra). Camilla Ferrari nel 2018 si diploma in canto Jazz presso il conservatorio Venezze di Rovigo. Ha studiato sin da molto giovane con Barbara Fortin, Elena Ledda, Anita Daulne (Zap Mama), per poi concentrarsi specificatamente sul jazz sotto la guida di Ada Montellanico, Marco Tamburini, Marcello Tonolo e poi di Alessia Obino e Massimo Morganti. Inizia a 18 anni ad esibirsi come solista in svariate formazioni fino al 2004 quando decide di approfondire la ricerca vocale e fonda il gruppo a cappella femminile “Le Bruit”. Con Le Bruit incide l’omonimo disco nel 2005 e gira l’Italia in lungo e in largo, collaborando, tra gli altri, con Banda Osiris e Swingle Singers. Nel 2014 vince il primo premio al concorso nazionale “Jazz up new generation” di Viterbo dedicato ai giovani cantanti di jazz, mentre l’anno successivo conquista il primo posto al premio “Luci, Festival delle Arti” di Frosinone. Sono da segnalare inoltre le collaborazioni con Roberto Citran e Vasco Mirandola in ambito musico-teatrale. Giacomo Maria Naccari ha intrapreso da giovanissimo lo studio della chitarra classica per poi passare da adolescente alla chitarra elettrica. Ha conseguito il diploma accademico di primo e secondo livello in “Discipline musicali jazz” presso il conservatorio Venezze di Rovigo. Ha avuto come insegnanti, tra gli altri, Roberto Cecchetto, Sandro Gibellini, Domenico Caliri, Riccardo Chiarion, Massimo Morganti. E? insegnante di chitarra presso l’accademia “Arena Artis” di Chioggia da moltissimi anni, nella scuola di musica “Adelino Marchiori” di Campagna Lupia è, oltre che insegnante chitarra, anche docente di musica d’insieme. Ha una vasta esperienza concertistica e ha avuto l’opportunità di suonare in moltissime formazioni musicali di vario genere e stile, spaziando dal rock, pop, funky, soul al jazz.



Positiva – Lunedì 20 febbraio dalle 18

Grandi successi di ogni tempo e genere, rivisti con un originale sapore Vintage. La band nata a Padova dal 1996 colleziona un numero impressionante di concerti, proponendo cover Rock and Roll e Rockabilly in puro stile anni ’50 e un solido repertorio di brani originali.



Ilario Barbieri Maschio – Martedì 21 febbraio dalle 18

Ilario, classe ‘78, nasce come Promoter di diversi locali nel veneziano, per poi nel ‘96 fondare, insieme ad alcuni suoi amici, il Kappa Klub. Negli anni successivi da vita all’Affinity, Kosmoparty e ai primi tre anni dell’Home Festival. L’estate scorsa è stato resident Dj al Bistrò sulle Mura di Treviso.