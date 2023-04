A Jesolo arriva la terza edizione di Ironman con 3000 atleti

IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo, alla sua terza edizione si svolgerà il 7 maggio 2023. La gara ha già raggiunto il sold out: 3000 atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a conquistare la finish line sulla spiaggia del Lido di Jesolo.

L’evento, insieme a quello di Marbella in Spagna, è uno dei primi della stagione nel calendario gare europeo IRONMAN. Gli Italiani rappresentano circa il 40% del totale degli iscritti e il 60% dei partecipanti proviene da tutto il mondo.

Importanti novità per quanto riguarda il campo gara e i percorsi, con l’obiettivo di continuare a migliorare l’esperienza degli atleti. Tutto il campo gara è stato concentrato sulla spiaggia del Faro di Jesolo; il ritiro del pacco gara, il merchandising ufficiale, l’area Expo saranno proprio in prossimità dell’area dell’arrivo e della partenza. La partenza della frazione nuoto, sempre dalla spiaggia del Faro, quest’anno sarà più vicino all’area dell’arrivo; un unico giro di 1,9km in senso antiorario ma questa nuova disposizione farà sì che l’uscita sia in linea dell’ingresso della zona cambio. Quest’ultima, quest’anno posizionata nelle aree in prossimità di Via Udine/Via Gorizia, è stata ampliata per accogliere tutti gli atleti e consentire una migliore gestione dei flussi nei vari cambi di disciplina. Il percorso dei 90 km in bici sarà sempre un unico giro attraverso i paesaggi della laguna veneta, attraversando anche i comuni di Eraclea e Cavallino Tre porti. Un percorso ciclistico completamente pianeggiante che, fin dalla prima edizione, ha caratterizzato questo evento come uno dei più veloci del circuito IRONMAN e perfetto per raggiungere il proprio record personale. L’ultima frazione, quella podistica, attraverserà anche il lungomare di Jesolo, dove amici e familiari potranno supportare i propri atleti fino all’arrivo sulla finish line in spiaggia dove l’iconico faro farà da sfondo.

Gli allestimenti inizieranno fin dai primi giorni di maggio, per far sì che venerdì 5 si aprano ufficialmente le porte del “Registration Office”, dove gli atleti potranno ritirare il pacco gara, l’area Expo e il Merchandising. Sabato sarà il giorno dei preparativi e del bike check-in a partire dalle ore 12.00, ossia il posizionamento delle bici e del materiale in zona cambio. Infine, domenica 7 maggio alle ore 7.30 ci sarà lo start, in modalità Rolling start per i 3000 atleti che inizieranno la loro avventura per tagliare il traguardo raggiungendo il proprio obiettivo.

Ulteriori informazioni sono disponibili online.