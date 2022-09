Tutto pronto per la terza edizione di TEDxMestre: attesi quattordici ospiti speciali

Tutto pronto per la terza edizione di TEDxMestre, l’evento organizzato dall’Associazione Culturale Animare Venezia che porta nel veneziano il noto format talk americano TED. Dal titolo Apokálypsis: nuovi inizi, l’appuntamento è fissato per il 13 novembre al Teatro Corso di Mestre dalle ore 14 alle 20.

L’Apocalisse come momento di “svelamento” sarà l’argomento di questa edizione, che verrà declinato nelle più diverse chiavi di lettura da quattordici ospiti (alcuni dei quali già annunciati), con l’obiettivo di offrire una visione propositiva del futuro, immaginando e progettando al contempo dei nuovi inizi. TEDxMestre 2022 esplorerà quindi gli scenari in cui si può ancora cambiare il corso della storia, consapevoli della nostra responsabilità sociale verso l'ambiente che ci circonda.

I primi ospiti annunciati

Tanti gli speaker che porteranno le loro testimonianze sul palco del Teatro Corso ci saranno Barbara Imhof, architetta che si occupa di progettare habit per la vita nello spazio; Cristina Coto, eco-influencer e attivista; Francesca Faedi, scienziata e astrofisica esperta di esopianeti e onde gravitazionali; Fabio Deotto, scrittore, giornalista e traduttore che rivolge spesso l’attenzione a temi scientifici e climatici; Carlo e Giorgio, celebre duo comico veneziano e Alessandro Sahebi, giornalista, attivista e divulgatore esperto in disuguaglianze sociali e mondo del lavoro.

Nelle prossime settimane verrà annunciata la lista completa degli ospiti e il programma dettagliato dell’evento. Si tratta, quello previsto per il 13 novembre, di un main event che prosegue e approfondisce più nel dettaglio le tematiche già affrontate da TEDxMestre nel corso delle iniziative del progetto VISIONI: per un futuro sostenibile tenutesi quest’anno: una serie di incontri sul tema della sostenibilità proposti negli scorsi mesi, nei quali sono state coinvolte numerose aziende e giovani realtà del territorio che hanno fatto della sostenibilità una componente fondamentale del loro lavoro.

I biglietti per Apokálypsis: nuovi inizi, acquistabili dal 22 settembre a prezzo scontato con formula early bird, sono disponibili online (per info ticket@tedxmestre.com). Sono previste, inoltre, speciali tariffe ridotte per i giovani, nonché agevolazioni per le scuole grazie all’intensa collaborazione che TEDxMestre porta avanti con molte università e scuole del territorio come IUSVE, Ca’ Foscari, i Licei Bruno-Franchetti e la scuola d’animazione Big Rock del Gruppo H-Farm.

Il video di lancio di TEDxMestre 2022 è stato realizzato da Caterina Almansi.