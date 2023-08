La magia dei Beatles in uno spettacolo-concerto al Teatro Corso

La storia dei Beatles descritta e impersonata da una delle Tribute Band più famose in Europa: “The Beatbox”, uno spettacolo multimediale pieno di ricordi e canzoni intramontabili, calcherà il palcoscenico del Teatro Corso di Mestre sabato 28 ottobre 2023, alle ore 21.00.

Molto più che un semplice tributo ai Beatles, la performance dei The Beatbox si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool. Per ottenere il risultato desiderato, nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione, identica a quella usata dai Beatles nei loro storici concerti, ai vestiti, confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournée americana dei Fab Four, il tutto “mixato” a scenografie vintage e colorate.

“Love me do”, “She loves you”, “A hard day’s night”, ”Help”, “Yesterday”, “Sgt Pepper’s”, “Hello Goodbye”, “Come together”, “Let it be”, “Something” e “Hey Jude” saranno alcune hit eseguite nello show, insieme a tante altre. Prevendite attive su Ticketone e Vivaticket.