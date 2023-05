Doppio concerto punk all'Anda Venice Hostel con i The Consultants e i Monday Proof

Ogni giovedì, a partire dalle 21.30, concerti e musica live ad Anda Venice Hostel: dal rock al pop con artisti italiani e internazionali tra cocktail, buon cibo e tanto divertimento. Giovedì 4 maggio si esibiranno due band di amici, i The Consultants e i Monday Proof, che incendieranno il palco con la carica punk che contraddistingue i loro live energici.

The Consultants

I The Consultants sono una band indierock/punkandroll italiana nata per gioco nel 2013 dopo 15 anni di attività nella scena hardcore. Il progetto è nato come concept di one man band da Tom, l'attuale batterista, che ha creato e registrato i primi brani dell'Ep in un solo weekend.

Dopo alcune piccole tournée in Italia, Svizzera e Isole Canarie sono pronti a portare i loro abiti colorati sui palchi italiani. Tra le loro influenze: The Strokes, Arctic Monkeys, The Wombats, NoFx, RVIVR.

Tutti i testi sono stati scritti da Tom e raccontano del suo lavoro di consulente informatico, descrivendo una vita sempre in viaggio da un hotel all'altro, in preda al jet lag e alle prese con vari problemi.

Monday Proof

I Monday Proof nascono nell'estate del 2014. Dopo un primo inizio in cui il gruppo si dedica principalmente alla realizzazione di cover di alcune delle grandi band pop punk degli anni 2000, la band decide di concentrarsi nella realizzazione di musica propria.

Nell’ottobre del 2018 esce il primo progetto “Greatest hits 2018-2018” al quale seguirà poi un Ep nella primavera dell’anno seguente, "Mr. Wang’s Opium Den". A marzo 2020 la band firma il suo primo contratto discografico con l’etichetta Sorry Mom!, che si occuperà del booking e del management del gruppo. La band sta attualmente promuovendo il suo ultimo album "Not to sleep, Not to die", uscito a dicembre 2022.