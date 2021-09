The creative room | See you, tomorrow & camera oscura

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

a.topos Venice, per il terzo e ultimo incontro della prima edizione dell’open call THE CREATIVE ROOM, presenta le mostre See you, Tomorrow e Camera Oscura.

See you, Tomorrow dispiega una narrazione curatoriale in cui l'arte viene utilizzata come strumento di attivismo per affrontare le principali questioni evidenziate dalla pandemia, come la crisi ambientale, gli abusi domestici e il consumismo. Basate su diversi media, le opere d'arte selezionate sono potenti risposte a problemi sociali, politici ed economici, sostenendo la possibilità - e l'urgenza - di un domani migliore, invitando i visitator* ad agire individualmente per divulgare e prevenire le questioni esposte.

Camera Oscura riunisce artist* che catturano come se stess* o gli altri hanno affrontato l'isolamento e le restrizioni attraverso l'obiettivo della macchina fotografica. L'attenzione alla fotografia non implica però un tono piatto e monocorde. Al contrario, è un insieme rivelatore di approcci, interessi, punti di vista e interpretazioni plurali. Il rapido registro consentito dalla macchina da presa è sconfinato da molteplici soggettività che superano ogni tentativo di gesto mimetico oltre che alla fallacia della neutralità. I due capitoli chiudono il gruppo formato da 5 mostre collettive internazionali, radunando 63 artisti attorno a diverse strategie per reinventarsi e mantenere attivo il flusso creativo nonostante gli ostacoli imposti dai tempi di eccezione.

Accanto alle mostre THE CREATIVE ROOM, il cortile di Palazzo Donà Brusa ospiterà Argo di Federica Zianni, selezionato da a.topos Venice per il premio speciale della open call “We Art Open” organizzata da No Title Gallery.

L’esibizione continua fino al 9 ottobre 2021. Inaugurazione 27 settembre 2021 dalle 18:00 alle 21:00. Orari d’apertura Martedì - Domenica/ 10:00 - 18:00. Luogo: Palazzo Donà Brusa, Campo San Polo, 2177, Venezia.

Gli artist* coinvolt* sono: Mario Afonso, Nikolaos Akritidis, Elodie Barattucci, Laura Binaghi, Cecilia Brugnoli, Calembour, Savina Capecci, Melanie Cravero, Aurora Destro, Damiano Fasso, Aldana Ferreyra, Francesco Fossati, Alexandra Freye, Sara Fruner, Anne Solange Gaulier, Noel Hensey, Michalina W. Klasik, Alessandro de Leo, Fabrizio Narcisi, Hermano Noronha, Paolo Panzacchi, Samantha Passaniti, Alina Petre, Jake Scharbach, Alessandro Secondin, Mattia Sugamiele, Ana Luiza Torres, Janina Totzauer, Pengpeng Wang, Anne -Lise Weinberger, Beatrice Zagato, Jagoda Zwiernik.

Per ulteriori informazioni contattare info@atoposvenice.com