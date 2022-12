Il gruppo mestrino "The Fragile" festeggia 30 anni con un concerto al Vapore

Venerdi 2 dicembre 2022, sul palco del Vapore, le voci e le chitarre del gruppo mestrino dei The Fragile per i 30 anni dalla fondazione. Noti nel territorio veneziano negli anni '90, i The Fragile, hanno di fatto ideato un genere musicale del tutto originale, ispirato ai grandi cantautori del folk-rock americano, ma contaminato anche da blues, country e pop. Il tutto con testi originali, scritti in inglese ma che narrano di storie e suggestioni legate al territorio della Mestre degli anni '90.

«Alla fine degli anni '80 - spiega il fondatore Gabriele Pedrazzi - Mestre viveva tra industria e turismo un momento di crescita. Famiglie borghesi ed operaie iniziavano a contaminarsi a vicenda e le culture anglosassoni influenzavano ogni aspetto della vita sociale». Abbigliamento, cibi, oggetti, arte e musica americane o inglesi divenivano Lovemarks di riferimento. La musica era cantata in inglese, il made in Usa era il riferimento e spingeva ad idolatrare ed a imitare gli artisti attraverso i loro mood ed i loro outfit.

«In questo contesto Mestre era un ribollire di musicisti, autodidatti, improvvisati il più delle volte, e c'erano numerose iniziative volte ai gruppi di musicisti locali. Noi siamo nati in quel periodo e abbiamo voluto trasferire nelle nostre canzoni quel nostro sentire. A distanza di 30 anni abbiamo voluto riprendere in mano quei brani, riappropriarcene, farli nuovamente nostri, alla luce di percorsi di vita diversi».

Le canzoni dei Fragile sono introspettive, genuine, frutto orgoglioso dei gusti dei loro attori ed autori che ancora sperimentano e si raccontano esprimendo la loro vita sulle corde. I Fragile si raccontano e raccontano le loro storie di quartiere, strade, piazze, di amori passati e attuali, di passioni e sociale che ancora hanno il sapore di vecchi e nuovi locali mestrini, frequentati con le loro esperienze e compagni di viaggio che chiamano a raccolta insieme, ancora, dopo 30 anni.

Generi misti, con evocazioni blues, country, rock, latineggianti e swing fino al più moderno Indie. Tutte etichette che il gruppo accetta come 'compromesso descrittivo' per un pubblico nuovo e mai conosciuto. In realtà, credono di fare un loro genere, il 'fragile': effimero, volatile, distinguibile ma mai uguale a se stesso. Brani ogni volta riarrangiati perchè mai deve esserci la parola fine alla creazione né una definitiva collocazione nello scaffale di archiviazione.

