A Caorle arriva "The Great Pretender", uno spettacolo di equilibrio, danza e teatro

Non sarà necessario attendere fino alla fine dell’estate per entrare nel mondo straordinario de “La Luna nel Pozzo”, festival internazionale del teatro in strada che ogni anno popola le calli e le piazze di Caorle: anche nel 2024 i cittadini e i turisti potranno essere spettatori di due anteprime che consentiranno loro di entrare appieno nello spirito della XXIX edizione.

La prima, che si terrà giovedì 13 giugno alle 21.00 in Piazza Vescovado, vedrà protagonista la Compagnia Autoportante, duo di circo italo-argentino composta dai filferristi Emma Edvige Ungaro e Damian Elencwajg, formatosi nel 2013 a Torino dopo il diploma presso la Scuola Cirko Vertigo. Al centro del loro spettacolo "The Great Pretender" troviamo l’amore, quella passione sempre appesa su di un filo teso, mondo parallelo alla realtà, magico e sottile. Nuove e pericolose peripezie attendono il corteggiatore, che con equilibrio, danza e teatro, cercherà in tutti i modi di riconquistare la sua amata. Riuscirà a riconquistarla?

La XXIX edizione de "La Luna nel Pozzo" prenderà ufficialmente il via dal 28 agosto nel gioiello architettonico ottocentesco dell’Azienda Agricola Ca’ Corniani, per poi spostarsi in centro a Caorle dal 29 agosto al 1° settembre 2024. Il festival è promosso dall’amministrazione comunale della cittadina e organizzato da Carichi Sospesi aps di Padova, in partnership con United for busking, network italiano di festival internazionali di arte di strada e in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Veneto Orientale.