Alla Scuola Grande della Misericordia due incontri su architettura, cultura e istituzioni

All’interno della rassegna The New Together, organizzata da Casa Platform Venezia, due appuntamenti con importanti rappresentanti del mondo dell’architettura, della cultura e delle istituzioni presso la Scuola Grande della Misericordia.

Il programma

Sabato 20 maggio alle ore 18.30

Jam Session tra architettura e musica: un dialogo tra l’architetto Giorgio Palù, il trombettista e compositore Paolo Fresu e l’architetto e critico Luca Molinari, direttore scientifico del Museo M9 di Mestre. Tre voci per indagare il rapporto tra spazio e suono. Il tema dell’incontro che analizzerà le correlazioni e i legami tra le due discipline, unite da procedimenti e regole compositive, consonanze di logica e di emozioni è stato scelto dall’architetto Palù. Il progettista ha infatti un rapporto speciale con la musica e i luoghi della sua fruizione: vincitore del Compasso d’Oro per il progetto dell’Auditorium Arvedi - Museo del Violino (Cremona) ha da poco inaugurato a Stoccolma il suo ultimo gioiello, il Queen Silvia Concert Hall, intitolato alla regina di Svezia. La serata si concluderà con una live performance di Paolo Fresu con il giovane astro nascente del violino Teofil Milenkovic.

Domenica 21 maggio dalle ore 18.30

"Forum Rigenerazione e Restauro. La valorizzazione architettonica dei beni culturali": la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e culturale di ogni paese necessita di un importante lavoro di tutela, riconoscimento, conservazione, rigenerazione e restauro. Il recupero di questo patrimonio è sempre più al centro degli attuali scenari progettuali. Si sollevano così temi legati all’identità collettiva e culturale, ma anche all’economia e all’immagine che si esporta nel mondo. Di questi argomenti si parlerà nel "Forum Rigenerazione e Restauro". La valorizzazione architettonica dei beni culturali moderato da Simona Finessi, editore di Platform Architecture. Tra i relatori un esponente delle Istituzioni, l’onorevole Federico Mollicone, presidente Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e Alberto Rui, presidente nazionale di Confrestauro che ha patrocinato il Forum.

Tre studi di architettura esporranno i loro progetti di recupero e trasformazione in Italia e all’estero, rappresentati dagli architetti Tommaso Tommasi, (Architettura Tommasi) Isabelle Toussaint e Matteo Robiglio (Tra Toussaint Robiglio architetti), Francesco Montaguti (Hawkins\Brown). Interverranno inoltre il dottor Giuseppe Venier (Ad di Umana Spa) e gli architetti Adriano Piazza (Confrestauro Venezia) e Luca Molinari, direttore editoriale di Platform e direttore scientifico di M9.