A Venezia la nuova edizione di "The Venice Glass Week" per celebrare l’arte del vetro

Al via #TheArtofFire, la settima edizione di The Venice Glass Week, il festival internazionale nato nel 2017 per celebrare, supportare e promuovere l’arte del vetro, l’attività artistica ed economica per la quale Venezia è conosciuta nel mondo da più di mille anni, che si tiene a Venezia, Murano e Mestre dal 9 al 17 settembre 2023. Più di 250 sono gli eventi che prenderanno parte al festival diffuso, proposti da oltre 200 realtà partecipanti, selezionate dal Comitato scientifico della manifestazione, presieduto dalla storica del vetro Rosa Barovier Mentasti.



Il programma di appuntamenti di #TheArtofFire si arricchisce di importanti novità, tra cui il ritorno, dopo il successo di una prima edizione pilota nel 2020, di The Floating Furnace, la fornace galleggiante che porta la lavorazione del vetro fuori dalle fornaci. I maestri vetrai si esibiranno per quattro serate, dal 9 al 12 settembre, dalle 18 alle 20, su un’imbarcazione attrezzata attraccata sullo stazio del Campo dell’Erbaria a Rialto, affacciata sul Canal Grande e visibile gratuitamente da tutti coloro che sostano in Campo all’orario dell’aperitivo, grazie all’impegno del Consorzio Promovetro Murano e il sostegno di Select.

Anche quest’anno i centri nevralgici della manifestazione saranno The Venice Glass Week HUB e The Venice Glass Week HUB Under35, ospitate entrambe in Campo Santo Stefano all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti nella sede di Palazzo Loredan, con visite guidate in programma tutti i giorni organizzate da Nexa - Event & Travel Designers, agenzia di organizzazione eventi veneziana che si occupa anche dei The Venice Glass Week Tours.

Giovedì 14 settembre è poi in programma la cerimonia di conferimento di tre importanti premi: Premio Glass in Venice, Premio Fondazione di Venezia per The Venice Glass Week e Autonoma Residency Prize. Tutti gli appuntamenti sono consultabili online.