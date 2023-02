Aperte le iscrizioni a The Venice Glass Week

Anche quest’anno il Comune di Venezia, insieme a Fondazione Musei Civici, Fondazione Giorgio Cini, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e Consorzio Promovetro Murano, promuove “The Venice Glass Week”. Dopo il successo dell’edizione straordinaria, che nel 2022 ha coinvolto Milano e Venezia con oltre 100 mila i visitatori totali intorno al duplice tema del vetro industriale e del vetro artistico, torna dal 9 al 17 settembre 2023 il festival internazionale nato nel 2018 per celebrare e sostenere “l’arte del fuoco”, nella splendida cornice lagunare e diventato punto di riferimento per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori del settore a livello mondiale.

Da oggi lunedì 21 febbraio si sono aperte le iscrizioni alla settima edizione del festival: si può inviare la domanda di adesione alla manifestazione consultando il sito web alla pagina https://www.theveniceglassweek.com/it/iscrizioni/ e compilando online il formulario con il proprio progetto entro e non oltre il 24 aprile 2023. La partecipazione a The Venice Glass Week è come sempre gratuita e gli aspiranti partecipanti potranno presentare un evento o un progetto autonomo oppure fare domanda di inclusione a The Venice Glass Week hub o The Venice Glass Week hub under35, con le opere e i progetti di giovani artisti e designer under 35, italiani e internazionali.

«Il Comune è coinvolto attivamente nell’organizzazione di questo evento - ha dichiarato l'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar -. Un'iniziativa che vuole celebrare, supportare e promuovere l’arte della lavorazione del vetro, dando lustro ad una produzione artigianale tipica del nostro territorio e conosciuta in tutto il mondo». Tutte le richieste di partecipazione saranno vagliate e selezionate dal Comitato scientifico, presieduto dalla storica del vetro veneziana Rosa Barovier Mentasti e composto da un team di esperti nel settore del vetro a livello internazionale. The Venice Glass Week è aperto a tutte le iniziative, nazionali e internazionali, che abbiano al centro la valorizzazione del vetro artistico: non solo mostre e installazioni, ma anche conferenze, spettacoli, workshops, cene a tema, visite guidate, attività per bambini e tanti altri eventi.