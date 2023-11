Al Teatro a l’Avogaria in scena un monologo dissacrante sulla coppia

Proseguono i martedì dell’Avogaria: l’appuntamento di martedì 21 novembre 2023, ore 21.00, presso il Teatro a l'Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) è con “Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo”, un monologo dissacrante e sarcastico sulla coppia, di e con Giulia Pont.

Se i divorzi sono in aumento, credere nella coppia non è un progetto fallimentare? Come si fa a pensare di aver trovato l’anima gemella sotto casa, se siamo 7 miliardi? Il cortisolo è noto per essere l’ormone dello stress. E averne livelli alti può essere un’ottima ragione per lasciare un partner che non ci rende felici. Questo spettacolo racconta dunque come la fine di un amore possa diventare un nuovo inizio. Un viaggio nel quale scoprirsi all’interno, emanciparsi dai canoni sociali che ci stanno stretti ed esplorare l’universo, spesso ancora tabù, del piacere femminile. Un monologo comico sull’inizio di un nuovo amore, il più difficile, quello per se stessi. Lo spettacolo fa parte del ciclo de “I martedì” de l'Avogaria, rassegna che porta in laguna le produzioni più interessanti della nuova scena teatrale.