Tlon, i filosofi della contemporaneità ospiti alla biblioteca del parco Bissuola

Con la loro filosofia pop che aiuta a comprendere il presente dispensando con leggerezza consigli di vita, TLON, i filosofi della contemporaneità, saranno ospiti alla biblioteca Carpenedo Bissuola di Mestre. Il duo, composto da Maura Gancitano e Andrea Colamedici, condurrà il pubblico in un viaggio che invita al confronto, allo scambio di idee e a lasciarsi stupire dalla realtà. Una “filosofia applicata” alle piccole e grandi questioni del nostro tempo che alimenta il pensiero e insegna a coltivare un percorso di crescita personale.

“Prendiamola con filosofia”, che si rifà a un loro fortunato progetto, è il titolo dell’incontro del 31 marzo, primo appuntamento di una serie di iniziative della Biblioteca Carpenedo Bissuola, che si rilancia come nuovo polo culturale per la città. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming nella pagina Facebook di VEZ e Rete Biblioteche Venezia.

TLON

Sui social hanno creato una community ampia e attiva (oltre 450mila follower tra Facebook e Instagram) attenta alle tematiche culturali e sociali.

Come autori hanno scritto insieme diversi libri, tra cui La Società della performance (2018) Liberati della brava bambina (2019), Prendila con filosofia (2021) e L’Alba dei nuovi déi (2021). Conducono per Audible i podcast Scuola di Filosofie e Audible Club (primo club degli audiolibri italiano), e sono gli ideatori della Festa della Filosofia e della maratona online Prendiamola con Filosofia.

Come formatori si occupano di recuperare il modo originario di fare filosofia, con il dialogo e l’incontro umano, e propongono percorsi formativi in particolare su filosofia, diversity & inclusion, educazione di genere, digitale e letteratura. Hanno collaborato, e tenuto lectio magistralis, con molte Università italiane e all’estero, tra cui Politecnico di Milano, IED, La Cattolica, Bicocca, Columbia University, San Raffaele, Roma Tre, Politecnico di Torino, IED, LUISS, Università di Perugia, Università di Trento, Università di Foggia. Progettano anche percorsi formativi ad hoc in aziende, istituzioni e associazioni.