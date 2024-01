Tommy Vee anima il party di Carnevale dello Splendid Venice Hotel

Il Carnevale allo Splendid Venice Hotel è firmato da uno dei dj più acclamati della scena italiana, e non solo. Tommy Vee sarà in consolle venerdì 9 febbraio, dalle 18.00 alle 22.00, per il più esclusivo Carnival Glamour Cocktail Aperitif della città.

“Carnival touch” come dress code, ma soprattutto tanta voglia di divertirsi e di ballare ai ritmi della più raffinata house music. Veneziano, noto al grande pubblico per la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello, Tommy Vee si è fatto strada come dj e come produttore, fondando anche una etichetta, la Airplane!, e il brand MoltoSugo. Ospite dei club più all’avanguardia del mondo, con una lunga esperienza ad Ibiza, Tommy Vee vanta prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Bob Sinclair e Frankie Knuckles. Informazioni e prenotazioni allo 041.5200755