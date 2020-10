Halloween 2020: il dj set di Tommy Vee a Ca' Pesaro e il tour virtuale in diretta streaming

Sarà un Halloween diverso a causa delle restrizioni imposte dal rispetto della normativa anti-Convid19, ma non per questo meno divertente quello che animerà "virtualmente" Venezia e Mestre il prossimo 31 ottobre 2020. In programma ci sono due iniziative, organizzate dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela. La prima, dal titolo "Halloween Venice streaming party" vede protagonista Ca' Pesaro, da poco riaperta al pubblico dopo gli importanti interventi di ripristino a seguito dell'acqua "granda", con un evento che unisce musica e cultura. A Mestre, invece, va in scena una particolare versione dell'"Happy Halloween", dedicata principalmente ai bambini.

Halloween 2020: Tommy Vee a Ca' Pesaro

Tornata alla normalità dalla metà di settembre, per Halloween Ca' Pesaro ospita la musica del deejay veneziano Tommy Vee, con un dj set che accompagnerà i visitatori collegati alla pagina Facebook del dj, di "Venezia Unica" e della "Fondazione Musei Civici" in un tour virtuale alla scoperta delle bellezze della Galleria Internazionale d'Arte Moderna. L'appuntamento online è per sabato dalle 16.40.