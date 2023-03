Al Toniolo arriva il Festival dea Canzon Venessiana

Lo stesso format; lo stesso, anzi ancora rafforzato, cast: fedele al motto “squadra che vince non si tocca”, il Festival dea Canzon Venessiana ripropone a Mestre, ma con alcune importanti novità, lo spettacolo tenutosi al teatro Malibran di Venezia, con un enorme successo, nel novembre scorso.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina, al Municipio di Mestre, con una conferenza stampa a cui hanno preso parte l'assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio, la delegata della Municipalità di Mestre Carpenedo, Chiarastella Berton, il presidente dell'associazione “Festival dea Canzon Venessiana”, Daniele Perolari, l'attore e presentatore Fabio Moresco.

Domenica 12 marzo, dalle ore 15.30, al Teatro Toniolo di Mestre, saranno di scena 19 tra solisti e gruppi musicali, che daranno vita ad una grande kermesse della canzone veneziana: non solo quella di ieri, ma anche quella di oggi, perché, come ha spiegato il patron Perolari, “è giusto ricordare ai nostri artisti che cantare in dialetto non è sminuirsi, ma è anzi un grande onore”.

«Anche questa volta – ha sottolineato l'assessore Besio – sarà una grande festa, che avrà però anche un momento molto significativo, legato alla solidarietà: il ricavato dei biglietti sarà infatti devoluto interamente all'associazione 'Famiglie Abilità', che opera con i bambini che manifestano particolari difficoltà».

Oltre alle esibizioni dei partecipanti sono previsti momenti di danza e di spettacolo: nel corso della manifestazione verrà anche consegnato il “premio alla carriera”, che, dopo Pino Donaggio, è andato al compositore Giulio Ruetta Fabbian, mancato alcuni anni fa: a ritirarlo salirà sul palco del Toniolo la figlia.