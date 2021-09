A Jesolo il torneo vip di padel: in campo anche Luca Toni e Francesca Schiavone

Si chiama Padel Champions Cup ed è un torneo di padel dedicato a celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell’informazione. La formula è semplice quanto entusiasmante: 3 giornate 17, 18 e 19 settembre; 12 coppie, tra cui la campionissima del tennis Francesca Schiavone e il campione del mondo della nazionale italiana di calcio in Germania nel 2006 Luca Toni; una splendida location come il Republic Sport Village di Jesolo Lido a fare da cornice.

Un torneo tra sport e mondanità, dal momento che ci saranno diversi momenti di convivialità che vedranno coinvolti alcuni degli spazi più glamour di Jesolo come il moderno dinner-club Hierbas e il Tacco 11, situato al 6° piano del J44 Lifestyle Hotel.

L’iniziativa prevede anche la partecipazione di Camminare per la vita, l’attività benefica svolta da Sciare per la vita, l’Associazione di volontariato no profit fondata nel 2002 da Deborah Compagnoni per raccogliere fondi e sostenere importanti progetti di ricerca e cura in ambito pediatrico tramite l’organizzazione di manifestazioni sportive, culturali e ricreative come questa.

Questo torneo, oltre a portare celebrità dello sport e dello spettacolo a Jesolo, avrà una risonanza a carattere nazionale. Padel Champions Cup è un appuntamento mirato non solo all’intrattenimento degli appassionati di padel, ma è anche finalizzato a divulgare questa disciplina emergente sull’intero territorio nazionale. L’organizzazione è curata da VPE20 di Francesco Perissinotto e dalla tennista italiana, nonché tecnico federale e maestra di tennis Maria Elena Camerin, in collaborazione la P&B Associati di Enrico Perissinotto.

