In scena al Teatro del Parco lo spettacolo musicale e visivo "Torso virile colossale"

Continua la seconda stagione di youTHeater al Teatro del Parco, che ritorna con la direzione artistica delle associazioni Farmacia Zooè, Macaco e Live Arts Cultures, realizzata grazie ai fondi europei Ponmetro 2022. Nel teatro del Parco della Bissuola, diventato punto di riferimento per un pubblico di tutte le età di tutte le passioni, i protagonisti sono la musica, il teatro, la danza, la performance e i media.

Il 2 dicembre alle 21 il Teatro ospita "Torso virile colossale" un sorprendente progetto musicale alle prese col Mondo Antico ideato e fondato da Alessandro Grazian. Torso Virile Colossale porta dal vivo un concerto di musiche e immagini dedicate al cinema Peplum italiano anni ’50/60. Sul palco un ensemble di musicisti (in bilico tra il mondo classico e quello rock) eseguono composizioni originali con alle spalle immagini tratte dai film mitologici. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria.

Uno spettacolo musicale e visivo che è anche un emozionante viaggio nella storia Mondo Peplum, il nuovissimo album, è una sorta di Atlante del vecchio mondo ma è anche molto di più, come sanno raccontare oltre ai titoli dei brani anche le illustrazioni realizzate personalmente da Alessandro Grazian e presenti nell’artwork. Un album pieno di musica, invenzioni e ospiti prestigiosi come Rachele Bastreghi che canta in Estasi a Tor Caldara, Mario Arcari e Sebastiano De Gennaro. Tutti i brani di Mondo Peplum sono stati scritti, arrangiati, orchestrati e prodotti da Alessandro Grazian. I dodici brani sono frutto di un grande lavoro di composizione del musicista padovano e milanese d’adozione che per incidere questo album ha chiamato intorno a sé preziose personalità musicali creando un incredibile ensemble. Alcuni musicisti presenti in Mondo Peplum hanno già suonato nel primo album, altri sono nuovi compagni d’avventura.