Ufficiale: il tour 2025 dei Negramaro parte da Jesolo

Il tour dei Negramaro nel 2025 parte da Jesolo, sabato 27 settembre 2025 (inizio ore 21.00), per poi toccare i palazzetti delle principali città italiane. L'ufficialità è arrivata nelle scorse ore: “Negramaro Palasport 2025” sarà anche l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo le canzoni del nuovo album di inediti, in uscita quest’autunno. Questo nuovo progetto live della band prenderà il via ufficiale dal Palazzo del Turismo di Jesolo.

«Siamo felicissimi che il nuovo tour dei Negramaro parta proprio da Jesolo, ormai divenuta tappa cruciale di molti artisti nazionali e internazionali - dichiara l'assessore al turismo della Città di Jesolo, Alberto Maschio - Sarà un grande evento, un bellissimo spettacolo e per Jesolo un'ulteriore occasione di visibilità in coda alla bella stagione grazie a una delle più importanti band italiane degli ultimi 20 anni».

La band e il concerto

Protagonisti di un lungo piano sequenza musicale che arriva senza stacchi ad oggi, i Negramaro incarnano non solo una storia artistica unica, ma soprattutto la storia di un’amicizia ventennale che nasce nei primissimi anni zero sui banchi dell’università e cresce, anche grazie all’intuito di Caterina Caselli che li ha scoperti e voluti con sé in Sugar fin dagli esordi, come una grande famiglia allargata. Sei artisti che hanno marchiato a fuoco gli ultimi vent’anni della musica italiana attraverso canzoni divenute ormai cult. Dall’omonimo album uscito nel 2003 fino all’ultimo disco di studio “Contatto”, il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 2 docu-film.

Negramaro, tra le più importanti rock band italiane, sono Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori, programming, editing), Andrea De Rocco (campionatore). Nati e cresciuti in provincia di Lecce, i sei musicisti hanno fatto i loro primi passi nel circuito musicale alternativo, imponendosi all’attenzione del pubblico soprattutto grazie a numerose esibizioni live. L’esordio discografico avviene nel 2003 con l’album omonimo “negramaro”. Ma è con “000577” (2004) che la band comincia ad affermarsi. In tutto hanno all'attivo 8 album di studio e sono stata la prima band italiana ad esibirsi allo Stadio San Siro e all’Arena di Verona. Nel 2020 è uscito il loro ultimo album di studio dal titolo “Contatto”, il decimo album della loro carriera costellata da Dischi di Diamante e Dischi Multiplatino, arricchita da prestigiosissime collaborazioni internazionali, tra cui quelle con OneRepublic e la compianta Dolores O’Riordan dei Cramberries.

I biglietti per lo spettacolo jesolano, organizzato da Zenit srl e Magellano Concerti, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono disponibili in prevendita dalle 18.00 di oggi, lunedì 1 luglio e in vendita generale dalle 18.00 di martedì 2 luglio sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it.