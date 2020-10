Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021: la presentazione all'Arsenale

Nella città icona del mare e della marineria si svolge, dal 2 al 4 ottobre 2020, l'evento di presentazione del giro d'Italia a vela 2021 (Marina Militare Nastro Rosa Tour): l'Arsenale di Venezia ospita il villaggio sportivo (ingresso gratuito dal padiglione delle navi, dalle 10 alle 18) che costituirà la prima delle tappe di una affascinante e inedita regata lungo le coste italiane, con protagoniste le barche più veloci del momento: kite foil, trimarani per regate inshore e scafi per regate offshore condotte da atleti di fama internazionale. A terra, in ogni tappa del tour, un villaggio dedicato al pubblico e agli appassionati seguirà le regate: un "nastro rosa" che collegherà in mari e le città costiere di tutta la penisola.

«Venezia è lo scenario naturale per ospitare questa presentazione», dice il sindaco Luigi Brugnaro, che ricorda: «Negli spazi dell’Arsenale si svolgerà anche la seconda edizione del Salone Nautico, in programma dal 29 maggio al 6 giugno 2021, che celebra il “popolo del mare” e le eccellenze del made in Italy nel campo della nautica». L'ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, capo ufficio generale dello Stato maggiore della Marina militare, ha ricordato «il legame della Marina con la vela e in particolare con la vela olimpica: dall'Arsenale di Venezia partiamo tracciare nuove rotte con l'intento di promuovere i messaggi fondanti di questo sport: competizione, lealtà, sacrificio e spirito di squadra nel rispetto della natura». Fausto Recchia, Ceo di Difesa Servizi S.p.A., società in house del ministero della Difesa, ha aggiunto: «Non poteva esserci cornice migliore che la città di Venezia per un progetto così ambizioso, che vuole valorizzare le esperienze ed i valori degli eredi delle tradizioni marinaresche italiane, nonché celebrare le bellezze paesaggistiche del nostro Paese».

Il programma

2 ottobre

11:00 > Briefing atleti Diam24 e Kite Foiling

12:00 > Apertura al pubblico del Villaggio di regata in Arsenale di Venezia

14:00 – 18:00 > Regate in campo esterno, ultima prova con arrivo in Sant'Elena (opzione campo di regata interno)

18:30 > Debrief campi di regata 19:00 – 20:30 > Happy Hour al villaggio di regata

3 ottobre

9:30 > Briefing atleti Diam24 e Kite Foiling

11:00 – 17:00 > Regate in campi interni (opzione campo di regata esterno per meteo)

18:00 > Match Race L30 dimostrativo in Arsenale

18:30 – 20:00 > Arsenale - Presentazione di Nastro Rosa Tour 2021

20:00 > Arsenale – Cocktail Party su invito

4 ottobre

9:30 > Briefing atleti Diam24 e Kite Foiling

10:30 – 15:00 > Regate in campi interni (opzione campo di regata esterno per meteo)

16:30 > Premiazione in Arsenale classi Diam24 e Kite Foiling

5 ottobre

11:00 > Briefing atleti L30

16:00 > a disposizione per partenza regata lunga L30 da San Marco, con navigazione nel canale di uscita.

Le specialità

Dalla loro prima apparizione all'inizio degli anni 2000, le tavole collegate a un’ala (kite foil, appunto) hanno avuto un boom: con il progresso tecnologico sui materiali, i kite hanno bruciato le tappe diventando specialità d’interesse olimpico e quindi, in tempi recenti, selezionati come nuova disciplina per le olimpiadi di Parigi del 2024 nella loro nuova configurazione volante. Gli atleti sfrecciano a velocità incredibili (anche ben oltre i 30 nodi) collegati con cavi a un’ala e su una piccola tavola che si stacca dall’acqua grazie a un foil. Assistere alle regate - o voli - di questi atleti è adrenalina pura e un grande spettacolo sia dal mare che per il pubblico a terra.

Le regate offshore: per le regate "lunghe" la barca ideale è l’L30, lungo poco più di 9 metri. Il nuovo One Design L30 è frutto delle idee dell’olimpionico ucraino Luka Rodion (medaglia d’argento ad Atene sullo skiff 49er) e della matita dello yacht designer Andrej Justin. Un barca moderna e performante, rigorosamente monotipo, all’avanguardia nei contenuti tecnici e trasportabile in maniera veloce ed economica. L30 OD è concepita per le regate "double mix offshore", nuova disciplina olimpica per Parigi 2024.

Le regate inshore, o prove costiere, si svolgeranno a bordo di piccoli e agilissimi trimarani DIAM 24. Già scelti come barca ufficiale per il Tour de la France à la voile, sono dei multiscafi progettati dallo studio francese VPLP: 7,25 di lunghezza per 5,62 di larghezza, 3 persone di equipaggio per uno scafo che riprende la filosofia dei grandi multiscafi a grandi prestazioni utilizzati nelle scorse edizioni della Coppa America. Grazie a una superficie velica importante, questi piccoli concentrati di tecnologia, sono in grado di sviluppare grandi velocità. La facilità di trasporto e assemblaggio la rendono una barca ideale per le regate itineranti come il Marina Militare Nastro Rosa, dove in ogni tappa saranno realizzati i campi di regata per questi scafi.