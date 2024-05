Il Museo di Torcello apre gratuitamente le sue porte per un'intera giornata

Il 18 maggio è un sabato speciale, in cui coincidono la “Giornata Internazionale dei Musei ICOM 2024” e la “Notte Europea dei Musei”, tradizionali occasioni in cui la comunità internazionale dei musei accoglie calorosamente il proprio pubblico. Il Museo di Torcello aprirà le porte gratuitamente per l’intera giornata e con il prolungamento dell’orario di apertura sino alle ore 20.00 (ultimo ingresso ore 19.30) e propone l’iniziativa Tra natura e fantasia: viaggio nel bestiario del Museo di Torcello, un percorso guidato sulla rappresentazione degli animali nella collezione del museo

I visitatori potranno partecipare a due percorsi guidati gratuiti realizzati in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali per il progetto “Itinerari nel bestiario veneziano”, ideato e coordinato dal prof. Stefano Riccioni, docente di Storia dell’arte medievale dell’ateneo veneziano.

L’itinerario nel Museo sarà guidato dalla ricercatrice dott.ssa Chiara Stombellini seguendo le “orme” degli animali raffigurati nella collezione conservata nel Museo per svelarne i loro significati simbolici. La narrazione di ciascun animale verrà introdotta dalla sua storia, nella letteratura e nella simbologia, dall’antichità sino ai giorni nostri e illustrata alla luce del contesto storico-artistico dell’opera. Un viaggio attraverso gli oggetti esposti per comprendere l’immaginario dell’uomo attorno al mondo animale e il suo evolversi e modificarsi nel tempo. È consigliata la prenotazione a torcello.eventi@cittametropolitana.ve.it (entro le ore 12.00 di venerdì 17 maggio).